実は「きょうだい」だと知って驚いた芸能人ランキング！ 「伊藤俊介、伊藤沙莉」を抑えた堂々の1位は？
All About ニュース編集部は10月2日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、「芸能人きょうだい」についてアンケート調査を実施しました。
芸能界では、古くから「きょうだい」で活躍する俳優や歌手が多くいます。ただ、あまり公表されていない場合もあり、「きょうだい」だと知られていない芸能人も……。そこでこの記事では、「実は『きょうだい』だと知って驚いた芸能人」ランキングの結果を紹介します。
2位に選ばれたのは、お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介さんと、俳優の伊藤沙莉さんです。活動するジャンルが違う2人ですが、2022年に放送された『まつもtoなかい〜マッチングな夜〜』（フジテレビ系）で、テレビ初対談を行ったこともあります。
俊介さんが沙莉さんの話を番組ですることも多く、コンビのYouTubeチャンネルにもきょうだいで出演済み。仲がいいことで有名ですが、ビジュアルがあまり似ていないので驚いた人も多いようです。
回答者からは、「お笑いと俳優さんで立ち位置があまりにも違うことにビックリした」（40代男性／神奈川県）、「きょうだいなのにイメージにかなりのギャップを感じた」（20代男性／岩手県）、「全く違う分野で、それぞれ有名だったのでびっくりしました」（50代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
1位には、菅田将暉さん、こっちのけんとさん、菅生新樹さんの兄弟が選ばれました。菅田さんと菅生さんは俳優、こっちのけんとさんはミュージシャンとして活躍しています。
俳優・歌手としても大人気の菅田さんを筆頭に、こっちのけんとさんも『はいよろこんで』でブレーク。菅生さんも出演作品が多くなり、若手俳優として注目を集めています。2025年には母の菅生好身さんがテレビ番組に出演したこともあり、大きな話題となりました。
回答者からは、「こっちのけんとが出てきた時に驚いたから」（20代女性／富山県）、「よくテレビで見ていたけど、顔が似ていなくてきょうだいだと結び付かなかった」（20代女性／埼玉県）、「似ていないし、同じ苗字をつかっていないので驚いた」（50代女性／千葉県）などの意見が寄せられました。※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
