

左から：「ハミングフレア アロマビーズ フローラルスウィート＆ローズの香り」「同 フラワーハーモニー＆ライトムスクの香り」

花王は11月1日、柔軟仕上げ剤ブランド「ハミングフレア」から、「ハミングフレア アロマビーズ」を発売する。同商品は、衣類の香りを楽しみたい人に向けた、ビーズ型の洗たく用香りづけ剤。いつもの洗たくにプラスして、ビーズを洗たく槽に入れるだけで、上質で華やかな香りを楽しめる。柔軟仕上げ剤と組み合わせることで、香りのバリエーションを自由に楽しめるのも特長。溶けやすさを実現するため、顆粒に小さな“すき間”をつくる特殊加工を施した「フレグランスポケット製法」で製造したビーズ（特許出願中）を、花王で初めて採用した。洗たく後の溶け残りを気にせず、ストレスフリーな洗たくをかなえる。さらに、洗たくによる衣類の色あせを防ぎ（衣類によって効果は異なる）、お気に入りの衣類を長持ちさせる。

花王は現在、洗たく市場を牽引し続け、洗たく関連の市場（衣料用洗剤・漂白剤・柔軟仕上げ剤合計）で23年連続売上No.1（インテージSRI＋ 衣料用洗剤市場（重質洗剤・軽質洗剤）＋漂白剤市場＋柔軟仕上げ剤市場 2002年1月〜2024年12月 メーカー別累計販売金額）。今後も、新しい提案を通じて、生活者の洗たく満足度を高め、ファブリックケアの市場活性化をめざしていく考え。

近年、共働き世帯の増加や天候不順など、くらしや環境の変化を背景に、「手間をかけたくない」「あれこれ考えたくない」「失敗したくない」といった理由から、家事の中でも「洗たく」に対する好意度は低下傾向にある（2024年花王調べ）。一方で、「洗たく物がよい香りだと、ふだん面倒と感じる作業が楽しみになる」などの声が寄せられており、香りは洗たくを楽しむための要素であることがうかがえる（2025年花王調べ）。また、柔軟仕上げ剤を使用している人に、品質面で重視する点をたずねたところ、「香りがよいこと」が約6割と最も高く、香りを楽しむ柔軟仕上げ剤ユーザーでは、約4割が「香りの持続性」を求めていることがわかった（2024年花王調べ）。

そこで、柔軟仕上げ剤ブランド「ハミングフレア」から、いつもの洗たくにプラスするだけで気軽に使え、上質で華やかな香りが長続きする洗たく用香りづけ剤「ハミングフレア アロマビーズ」を発売する。顆粒に小さな“すき間”をつくる特殊加工を施した「フレグランスポケット製法」で製造したビーズ（特許出願中）で、冷たい水にもすばやく溶け、洗たく後の溶け残りを防ぐ。ニオイが気になる衣類には、洗たくネットに洗たくものとビーズを一緒に入れて洗たくするのもおすすめだとか。また、衣類長持ち設計で、洗たく中の色あせを防ぎ（衣類によって効果は異なる）、お気に入りの衣類を長く楽しむことができる。香りは、「フローラルスウィート＆ローズの香り」「フラワーハーモニー＆ライトムスクの香り」の2香調をラインアップ。「ハミングフレア」の人気香調をビーズ専用にアレンジした。柔軟仕上げ剤と組み合わせて使用することで、香りのバリエーションを一層楽しめる。また、色とりどりのビーズが、洗たくを楽しい時間へと導く。

花王は、洗たくを通じ、衣類をもっと心地よく、毎日をよりポジティブに過ごせるくらしや社会の実現をめざしていく考え。

［小売価格］設定なし

［発売日］11月1日（土）

花王＝https://www.kao.com/jp