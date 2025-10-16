ワンダーテーブルは、アメリカンダイニング「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」においてクリスマス期間限定で、キャビア、ロブスター、看板のプライムリブを組み合わせた特別コースを提供する。洗練された空間と上質なサービスで、忘れられないクリスマスディナーを楽しんでほしい考え。

今年のクリスマスは、プライムリブを主役に、キャビアやロブスターなど贅沢な食材をふんだんに取り入れた、全7品の特別コースを用意した。

まずは、アミューズとして登場する「キャビア」と「スパイシービーフタルタル」で食欲を刺激。続いて、目の前で仕上げる「オリジナル・スピニング・ボウル・サラダ」が華やかにテーブルを彩る。

濃厚な「クラムチャウダー」と「ロブスターテールのロースト」で海の恵みを堪能したあとは、メインの「プライムリブ」を、マッシュドポテトなどの付け合わせとともに楽しんでほしいとのこと。

締めくくりには、クリスマス限定の「チョコレートケーキ」を用意。一皿ごとに、大切な人との特別な夜を華やかに演出する。

［小売価格］2万円（税込）

［提供期間］12月24日（水）〜25日（木）

※こちらのコースは2名専用

※ディナータイムはサービス料10％を別途必要

※プライムリブはサイズアップも受付

