60歳から嘱託社員で今65歳。老齢厚生年金はどのくらい増えるのでしょうか？現在の月収は22万〜23万円です
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、嘱託社員として働く人からの老齢厚生年金についての質問です。
A：60〜65歳まで働くことで、老齢厚生年金は約7万2000円増額するでしょう相談者「クリッパー」さんは60歳から嘱託社員として5年間、勤務しているとのこと。
65歳で今までの厚生年金の加入記録をもとに、老齢厚生年金は再計算されます。60歳から5年間（60カ月）、月収22万円で、厚生年金保険料を支払ったことで増える老齢厚生年金額について簡単に計算してみます。
計算式は以下となります。
月収22万円×5.481/1000×60カ月＝7万2349円
したがって7万2349円分が、60歳までの厚生年金の加入歴にもとづいた老齢厚生年金に上乗せされ、65歳から支給されることになります。
65歳からもらえる正確な老齢厚生年金額については、年金事務所などで確認したほうがいいでしょう。
文：拝野 洋子（ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士）
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子（ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士）)
