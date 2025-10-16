ファンケルは、来年1月20日から、40代からのエイジングケア（年齢に応じたケア）クリーム「シールドチャージ クリーム」（容量：30g）を通信販売と直営店舗で新たに発売する。

同製品は、エイジングを加速する乾燥ダメージを多角的にケアしながら断ち切り、うるおいを持続させながら、ベタつきのない感触を実現させた新処方で、長時間ふっくら弾力のある肌に導く。

製品特長は、さまざまなペプチドを検証し、効果が期待できる酵母由来のペプチドをメインに、独自に4種組み合わせた「ペプチドパワー複合体」を配合し、ハリや弾力を呼び覚ます。大人の肌に必要なセラミドやホホバ種子油、スクワランを効果的に活用した「シールドチャージ処方」で、ベタつかない心地良い感触と12時間のうるおい持続効果を叶える。スイートピー花エキスとシソ葉エキス（共に保湿）が、外部刺激などのストレスから肌を守る機能を高める。レフィルは、衛生的・適量で効果的に使えるダイヤル式のエアレスジャー容器でカートリッジ式を採用。無添加（防腐剤、合成香料、合成色素、石油系界面活性剤、紫外線吸収剤無添加）品質を守りながら環境へも配慮している。

［小売価格］

専用ケース＋レフィル：6380円

レフィル：5830円

（すべて税込）

［発売日］2026年1月20日（火）

ファンケル＝https://www.fancl.jp