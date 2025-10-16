

「MOW PRIME 白いクッキー＆クリーム」

森永乳業は、“ミルクのおいしさを追求したアイス”と“厳選した素材感のある具材”とのマリアージュによる「新スイーツアイス」を届ける「MOW PRIME（モウ プライム）」シリーズから、「MOW PRIME（モウ プライム） 白いクッキー＆クリーム」を10月27日に、数量限定で発売する。

「MOW PRIME（モウ プライム）」シリーズは、「MOW（モウ）」の素材や製法へのこだわりはそのままに、日常の“ちょっと贅沢なスイーツタイム”を楽しみたい人に向けたシリーズとして、2020年9月に誕生した。

今回発売する「MOW PRIME（モウ プライム） 白いクッキー＆クリーム」は、ほんのり塩をきかせたオリジナルの白いバタークッキーを、コク深いミルクアイスの上にトッピングした。香ばしいバタークッキーと、ミルクアイスの食感のマリアージュが楽しめる。パッケージも白を基調とし、冬の気分に浸れる一品となっている。

「MOW PRIME（モウ プライム） 白いクッキー＆クリーム」を食べてもらい、MOW PRIME（モウ プライム）シリーズならではの、ミルクリッチなアイスと素材感あるトッピングのマリアージュを堪能し、ちょっと贅沢な至福の時間を楽しんでほしい考え。

［小売価格］230円（税別）

［発売日］10月27日（月）

