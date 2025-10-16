横浜エリアの人気ホテルが贈る、2025年のクリスマスケーキが続々と発表されています。ベリーのムース、希少カカオ、Wチーズケーキ、リンツチョコレートを使用した4品を、横浜ガイドが実食リポを交えて紹介。

横浜エリアの人気ホテルが贈る2025年のクリスマスケーキの中から、個性豊かな4品を横浜ガイドが厳選。

実食リポを交えて紹介します。大切な人と過ごすクリスマス、どのクリスマスケーキで食卓を彩りますか？（画像は筆者撮影、一部提供）

【画像】横浜のホテル発、2025年注目のクリスマスケーキ

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜：THE KAHALA CHRISTMAS 2025 “ROUGE”

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜では、ペストリー料理長の郄田一哉さんが考案した3種類のクリスマスケーキを用意。横浜ガイドのイチオシは、新作「THE KAHALA CHRISTMAS 2025 “ROUGE”」です。

赤と緑のクリスマスカラーで彩られた、ベリーとチョコのムースケーキで、赤い果実のミルクチョコムースの中に、芳醇なバニラクリーム、赤い果実のガナッシュ、サクサクのクランブル、チョコレートスポンジが重ねられています。

トップに飾り付けされているのは、ハワイを象徴するプルメリア型の深紅のガナッシュ。ベリーの酸味とバニラの甘み、異なる食感が口の中で調和します。

＜サイズ：直径約12cm、価格：税込1万2960円、40個限定＞

予約は2025年10月1日から、THE KAHALA Lounge（14階）、オンライン、電話（045-522-0077 ※レストラン予約10:00〜17:00）で受け付け。完売次第終了。

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ：チュアオショコラ

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ（以下、横浜ベイシェラトン）からは、新ペストリーシェフに就任した佐藤浩一さんが手がける3種類のクリスマスケーキが登場。

横浜ガイドのイチオシは、新作「チュアオショコラ」です。横浜ベイシェラトンのシグニチャーな食材で“伝説のカカオ”と呼ばれる、希少なベネズエラ産カカオ豆「チュアオ」をぜいたくに使用しています。

シンプルながら奥深い味わいを追求し、チュアオのショコラムースとキャラメルクリームを幾重にも重ねてあります。

「チュアオ」の華やかな香りとやや酸味のある大人の味わいが特徴で、チョコレート好きにはたまらない一品です。中心に隠されたヘーゼルナッツのキャラメリゼが食感のアクセントに。

＜サイズ：直径15×高さ5cm、価格：税込8500円＞

予約は2025年10月1日から、ペストリーショップ「ドーレ」（地下1階）、オンライン、電話（045-411-1188 ※レストラン予約10:00〜19:00）で受け付け。完売次第終了。

ホテルニューグランド：ネージュ・ブランシュ

ホテルニューグランドの2025年クリスマスのテーマは「Brilliant Holiday」。大切な人とのひとときが笑顔であふれるように、との願いが込められています。

ホテルニューグランドの5種類のクリスマスケーキのうち、横浜ガイドのイチオシは、新作ケーキ「ネージュ・ブランシュ」。鮮やかな緑と赤のクリスマスカラーが印象的な、2種のチーズケーキが楽しめるぜいたくな逸品です。

外側を緑のチョコレートでコーティングし、内側には2種類の国産クリームチーズを使用したベイクドチーズケーキと、マスカルポーネのレアチーズケーキが重なっています。

ベースのアーモンドクランブルタルトとともに、優しい甘みとほのかな酸味、そして異なる食感を一度に堪能できます。

＜サイズ：7×20×高さ10cm、価格：税込8000円、40台限定＞

予約は2025年10月1日から、コーヒーハウスザ・カフェ（本館1階）、電話（045-681-1841＜代表＞10:00〜21:00（レストランリザベーション課またはコーヒーハウスザ・カフェ）、オンライン（Web予約・決済で5%OFF）で受け付け。完売次第終了。

ウェスティンホテル横浜：サパン ド ノエル ウィズ リンツチョコレート

ウェスティンホテル横浜が掲げる、2025年のクリスマスのテーマは「A Season of Connect」。心と心が寄り添い、つながりの深さを改めて感じるホリデーシーズン。

人と人とを結び、気持ちをつなぐ、心温まるスイーツを届けたいとの思いが込められています。

スペシャルなデコレーションのクリスマスケーキ4種類のうち、横浜ガイドのイチオシは「サパン ド ノエル ウィズ リンツチョコレート」です。クリスマスツリーのモチーフが飾られており、見た目にも華やか。

世界中で愛されているリンツチョコレートを使っており、バニラムース、グリオットコンポート、グリオットジュレ、リンツショコラのムースが層になり、チョコレートでコーティングされています。

グリオット（サワーチェリー）の酸味とバニラムース＆リンツショコラのムースの甘さが相まって、後を引くおいしさです。

＜サイズ：17×8×高さ5cm、価格：税込8700円、130個限定＞

予約は2025年10月15日から、オンライン決済で受け付け。完売次第終了。

いかがでしたか？ どのケーキも規定数に達し次第、受付終了となります。お早めにチェックしてください。
(文:田辺 紫（横浜ガイド）)