【横浜ガイドが厳選】特別な夜を彩る！ 横浜のホテルで選ぶ、2025年注目のクリスマスケーキ4選
横浜エリアの人気ホテルが贈る2025年のクリスマスケーキの中から、個性豊かな4品を横浜ガイドが厳選。
実食リポを交えて紹介します。大切な人と過ごすクリスマス、どのクリスマスケーキで食卓を彩りますか？（画像は筆者撮影、一部提供）
【画像】横浜のホテル発、2025年注目のクリスマスケーキ
赤と緑のクリスマスカラーで彩られた、ベリーとチョコのムースケーキで、赤い果実のミルクチョコムースの中に、芳醇なバニラクリーム、赤い果実のガナッシュ、サクサクのクランブル、チョコレートスポンジが重ねられています。
トップに飾り付けされているのは、ハワイを象徴するプルメリア型の深紅のガナッシュ。ベリーの酸味とバニラの甘み、異なる食感が口の中で調和します。
＜サイズ：直径約12cm、価格：税込1万2960円、40個限定＞
予約は2025年10月1日から、THE KAHALA Lounge（14階）、オンライン、電話（045-522-0077 ※レストラン予約10:00〜17:00）で受け付け。完売次第終了。
横浜ガイドのイチオシは、新作「チュアオショコラ」です。横浜ベイシェラトンのシグニチャーな食材で“伝説のカカオ”と呼ばれる、希少なベネズエラ産カカオ豆「チュアオ」をぜいたくに使用しています。
シンプルながら奥深い味わいを追求し、チュアオのショコラムースとキャラメルクリームを幾重にも重ねてあります。
「チュアオ」の華やかな香りとやや酸味のある大人の味わいが特徴で、チョコレート好きにはたまらない一品です。中心に隠されたヘーゼルナッツのキャラメリゼが食感のアクセントに。
＜サイズ：直径15×高さ5cm、価格：税込8500円＞
予約は2025年10月1日から、ペストリーショップ「ドーレ」（地下1階）、オンライン、電話（045-411-1188 ※レストラン予約10:00〜19:00）で受け付け。完売次第終了。
ホテルニューグランドの5種類のクリスマスケーキのうち、横浜ガイドのイチオシは、新作ケーキ「ネージュ・ブランシュ」。鮮やかな緑と赤のクリスマスカラーが印象的な、2種のチーズケーキが楽しめるぜいたくな逸品です。
外側を緑のチョコレートでコーティングし、内側には2種類の国産クリームチーズを使用したベイクドチーズケーキと、マスカルポーネのレアチーズケーキが重なっています。
ベースのアーモンドクランブルタルトとともに、優しい甘みとほのかな酸味、そして異なる食感を一度に堪能できます。
＜サイズ：7×20×高さ10cm、価格：税込8000円、40台限定＞
予約は2025年10月1日から、コーヒーハウスザ・カフェ（本館1階）、電話（045-681-1841＜代表＞10:00〜21:00（レストランリザベーション課またはコーヒーハウスザ・カフェ）、オンライン（Web予約・決済で5%OFF）で受け付け。完売次第終了。
人と人とを結び、気持ちをつなぐ、心温まるスイーツを届けたいとの思いが込められています。
スペシャルなデコレーションのクリスマスケーキ4種類のうち、横浜ガイドのイチオシは「サパン ド ノエル ウィズ リンツチョコレート」です。クリスマスツリーのモチーフが飾られており、見た目にも華やか。
世界中で愛されているリンツチョコレートを使っており、バニラムース、グリオットコンポート、グリオットジュレ、リンツショコラのムースが層になり、チョコレートでコーティングされています。
グリオット（サワーチェリー）の酸味とバニラムース＆リンツショコラのムースの甘さが相まって、後を引くおいしさです。
＜サイズ：17×8×高さ5cm、価格：税込8700円、130個限定＞
予約は2025年10月15日から、オンライン決済で受け付け。完売次第終了。
いかがでしたか？ どのケーキも規定数に達し次第、受付終了となります。お早めにチェックしてください。
(文:田辺 紫（横浜ガイド）)
