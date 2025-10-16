「一から作り直し」浜崎あゆみ、クオリティ高過ぎ衣装公開「『凄い』しか言葉が出ない」「激カワ！！」
歌手の浜崎あゆみさんは10月15日、自身のInstagramを更新。“衣装チーム力作”のデニムの衣装を披露しました。
【写真】浜崎あゆみの“凄すぎ”デニム衣装
コメントでは「テンガロン最高ー好きー」「デニムにしっぽのあゆちゃん可愛すぎるぅ」「激カワ！！凄すぎます！！」「これ、アレンジかと思ったら。。。ほんまにあゆちゃんの周りは当たり前にプロフェッショナルしかおらん！！」「ほんとだ！！よく見たら文字も、キラキラストーンも、全然ちがうー！！」「姫の衣装チームの方々にはいつも『凄い』しか言葉が出ない ホント限られた時間の中で制作しちゃうから毎回驚いてます」と、驚きや絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「毎回驚いてます」浜崎さんは「衣装チーム力作のBD party風のアンコールデニムstyle 衣装だけでなく、ラインストーンの装飾はもちろん、デニムテンガロンもデニムヒールも全部ちゃんとLIVE仕様に一から作り直してあるのです！凄すぎます！！」とつづり、6枚の写真を投稿。ステージ上にいる自身の姿です。デニム生地で統一された衣装がとても似合っています。胸元が大きく開いていることに加え、太ももの部分は肌が露出するデザインになっており、色気があふれています。
「MCで泣きそうになって言葉に詰まった瞬間」13日には「MCで泣きそうになって言葉に詰まった瞬間に起きたayuコール。よく見たら皆も泣きながら叫んでいて、更に号泣してしまいました」とつづり、今回の衣装を着用してステージ上で話す動画を公開した浜崎さん。流ちょうな英語が格好いいです。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
