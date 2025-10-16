女優の泉ピン子（78）が、16日放送のフジテレビ系「あの金どこいった？」（後7・00）に出演し、自身のギャラ単価について明かした。

番組では、一世を風靡したスターたちの現在や、当時の収入事情を取材。泉は現在、静岡県熱海市で暮らしている。

ドラマ「渡る世間は鬼ばかり」などで知られる大ベテラン女優だけに、ギャラは高額。「ドラマ2シーンでギャラ500万もらいました」と、過去の高額ギャラをぶっちゃけると、スタジオにはどよめきが起きた。

レギュラー出演のドラマは1本250万円ほどだという。「レギュラー出演は1時間で250万もらってたのよ？1時間よ？4本で1000万じゃない、1カ月で」。まさかの“時給250万円”だったことを明かした。

番組調べでは、泉は1時間ドラマに約1700作、2時間ドラマに約130作に出演。時給250万円で計算すると、総額48億円にもなるという。ところが、泉は「そんな安くないでしょう」と反論。バラエティーもレギュラー出演しており、「50億は行ってるでしょう」と自らそろばんをはじいた。

歯に衣着せぬ発言で人気の泉だけに、数々のバラエティー番組にも出演した。「バラエティーはだいたい150万くらい。コマーシャルだって1000万近いんじゃない？私、まるもうけみたいじゃない」と笑った。