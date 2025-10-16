◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第2戦 ソフトバンク 3-0 日本ハム(16日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクは、先発の有原航平投手が6回無失点の好投。8回には柳田悠岐選手が3ランを放ち、0-0の均衡を破ると、そのまま逃げ切り2連勝を飾りました。

先発の有原航平投手は日本ハム打線に対しヒットや四死球で出塁は許すものの、粘りの投球で無失点を続けます。特に6回には1アウト満塁のピンチを招きますが、郡司裕也選手をショートゴロ、石井一成選手を空振り三振に仕留め切り抜けると、雄叫びをあげて気迫の投球を披露します。

一方、援護したい打線は、日本ハムの先発・福島蓮投手の前に7回までわずか2安打に抑えられます。

それでも8回に打線が奮起。福島投手に対し、ヒットと四球などで1アウト1、2塁のチャンスをつくると、ここで代わってマウンドにあがった上原健太投手に対峙したのは柳田悠岐選手。3球目のストレートを豪快な一振りで仕留めると打球はレフトスタンドへ飛び込む3ランに。待望の先制点をあげました。

9回は守護神の杉山一樹投手がきっちり3人で締め、勝利をつかみ取りました。

この勝利で日本ハムに対し2連勝。アドバンテージの1勝を含め3勝とし、日本シリーズ進出に王手をかけました。