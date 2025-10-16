31歳女性クラシックギタリストが夢の実現を報告　高崎晃出演コンサートでオープニングアクト

クラシックギタリスト猪居亜美（31）が17日までに、X（旧ツイッター）を更新。夢が実現したことを報告した。

「夢が現実になりました…」と書き出すと、「昨日の『ATF日本源泉ツアー東京追加公演』にて、オープニングアクトとしてLOUDNESS様の『CRAZY DOCTOR』を演奏させていただきました」と報告。「ご本人様の目の前で演奏できるなんて、本当に夢のようでした」と興奮気味に続け、「本当に刺激的で幸せな時間をありがとうございました！！！」とし、高崎晃（64）とのツーショット写真を公開した。

この投稿には「これはすごい。今まで懸命な活動があったからこそ」「いつかこういう日が来るのを願ってましたけど、実現して良かったですね」「音楽の力が縁をつなぐ瞬間を見るのはとてもうれしい」などに加え「次の夢はなんですかー」のコメントも寄せられている。

猪居はクラシックギターでハードロック＆ヘビーメタルの名曲をカバーし、コンサートでも披露している。11日にはインスタグラムのリール動画で「大好きな曲、めちゃくちゃかっこいい＆難しい！」とし、LOUDNESSの名曲「S.D.I」のクラシックギターバージョンを公開した。