ロング丈でまとえるオトナなこなれ感♡ レザースカートを活かした「上級者コーデ」まとめ

絶妙なスパイスをプラスしてくれるのがレザースカートの魅力だけど、実は丈感によってまとえるムードも全然違うんです。今回は、三浦理奈・中川紅葉とともに、ロング丈のレザースカートを使った「大人っぽレザーコーデ」をご紹介します。レザー初心者さんも、こなれ派さんも、きっと真似したくなる着こなしが見つかるはず♡

レザーはスカートの丈感でコーデの雰囲気を変えてみる

絶妙なスパイスをプラスしてくれるレザースカートだけど実は、丈感によってまとえるムードも全然違うのも魅力のひとつ。

ミニはミーハーな甘辛感、ロングはもっとシックでオトナなこなれ感を手に入れられるのです。