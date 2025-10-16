ロング丈でまとえるオトナなこなれ感♡ レザースカートを活かした「上級者コーデ」まとめ

写真拡大 (全3枚)

絶妙なスパイスをプラスしてくれるのがレザースカートの魅力だけど、実は丈感によってまとえるムードも全然違うんです。今回は、三浦理奈・中川紅葉とともに、ロング丈のレザースカートを使った「大人っぽレザーコーデ」をご紹介します。レザー初心者さんも、こなれ派さんも、きっと真似したくなる着こなしが見つかるはず♡

レザーはスカートの丈感でコーデの雰囲気を変えてみる

絶妙なスパイスをプラスしてくれるレザースカートだけど実は、丈感によってまとえるムードも全然違うのも魅力のひとつ。

ミニはミーハーな甘辛感、ロングはもっとシックでオトナなこなれ感を手に入れられるのです。

ロングでオトナ化

肌見せせずとも色っぽいカービィなボディラインで“オトナの品”をまとえる、レザーロング。

どこか落ち着き感のあるアイテムとあわせるのが正解です。

Cordinate お強めデザインでほどよいスパイスをIN♡

インパクトのある強めなレザースカートには、ゆるふわニットをあわせて適度なバランス感を♡

スカート 8,999円／H＆M（H＆M）ニットカーディガン 6,490円、チョーカーつきキャミソール 5,390円／ともにdazzlin ヘアクリップ 1,100円／アネモネ（サンポークリエイト）ローファー 17,600円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）ソックス／スタイリスト私物

Cordinate ブラウンレザーでこなれ感アップ

渋くなりがちなブラウンレザーは、ほんのり甘めな花柄トップスと相性抜群！

スカート 19,580円／ゴスペル（ザ・ウォール ショールーム）ブラウス 9,790円／dazzlin リング 3,300円／アネモネ（サンポークリエイト）バッグ 48,620円／minitmute（HANA SHOWROOM）シューズ 33,000円／リュニック エ モア（トーケン）ソックス／スタイリスト私物

撮影／Kaede Hara（TRON）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）モデル／中川紅葉、三浦理奈（ともに本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 草野咲来

中川紅葉