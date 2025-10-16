◆みやざきフェニックス・リーグ 巨人３―９くふうハヤテ（１６日・サンマリン宮崎）

巨人のリチャード内野手が２ランを放った。

この日からみやざきフェニックス・リーグに参加し、「４番・一塁」でスタメン出場。１点を追う初回２死三塁の場面だ。左腕の内角寄りの球を捉えて、左翼席に放り込んだ。豪快な一発で再始動した大砲は「必死にやっただけ」と淡々と振り返った。

リチャードは今年の５月にソフトバンクからトレードで加入。夏場以降にレギュラーに定着すると、７７試合に出場して打率２割１分１厘、１１本塁打、３９打点の成績を残した。

進化を証明する時間を過ごしたがポストシーズンでは苦い思いもした。ＤｅＮＡとのＣＳ第１ステージ（横浜）では２試合連続で先発出場したが、１１日の１戦目の２回１死二、三塁の先制機で二飛に倒れるなど、２戦で６打数１安打。チームも敗退した。「悔しいし、悔しいだけで終わらずに絶対に来年につなげる気持ちでいます」と決意をにじませる。

さらなる飛躍へまずは宮崎で鍛錬を積む。「オフシーズンにしかできないこともあるのでそれをやっていきます」と見据えた。