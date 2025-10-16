Mrs. GREEN APPLE、発表後の“心境”語る 藤澤が泣きそうに…「なんかぶわーっときたね」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が16日、公式YouTubeチャンネルで生配信を実施。年内で「フェーズ2」を完結させ、来年1月1日より「フェーズ3」をスタートさせると発表した。配信後、大森が自身のインスタグラムに動画を投稿し、3人が心境を語った。
【写真】涙を流しそうに…発表後の心境を語ったMrs. GREEN APPLE
大森は生配信に「65万人が視聴したって」と驚き。「ドキドキさせましたけども…きっと」と“お知らせ”について触れた。
また大森と若井は、生配信時の藤澤について「泣きそうになってたよね」と指摘。藤澤は「そうなの。なんかぶわーっときたね。フェーズ2の始まりを思い出してね。目まぐるしくいろんな思いとかもあったしさ」「なんかやばかった」などと振り返った。
若井は「フェーズ3を話したりする中で、すごくワクワクしたじゃない？それをみんなと共有できたのがうれしかった」とコメント。大森は「フェーズ2が盛りだくさんだったから」「フェーズ3も盛りだくさんですね」と匂わせた。
また、生配信で発表した1ヶ月の休暇について「1ヶ月で足りますか？休むことを発表するって…」「普通休むのよ、人って」などと話しつつ「我々も休みますんで、安心してください」「もっともっと楽しいことをしますので、楽しんで」「よく寝ろよ」と呼びかけた。
