男性3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」が16日、公式YouTubeチャンネルで生配信。年内で現在の「フェーズ2」を完結、来年1月1日から「フェーズ3」を開幕させることを発表した。

ボーカルの大森元貴は「フェーズ2」を「目的地に向かって進んでいく期間」だったと位置づけ、「フェーズ3」では「これまで築いてきたものをしっかりと守りながら、ミセスの今を、目的地ではなく現在地を大切にする期間にしたいと思っております」と語った。

終盤では「僕たちにとってフェーズを変えるということは、ミセスをより長く続けていくために必要なこと。1人1人みなさんの生活に僕たちの音楽がもっと寄り添えるように精進していきたいと思います」と語った。

ミセスは2013年に結成、15年にメジャーデビュー。20年7月に「フェーズ1」完結とし活動休止。当時の5人組から2人が脱退した。約1年8カ月の休止期間を経て、22年3月に「フェーズ2（第2局面）」として再開。今年メジャーデビュー10周年を迎えた。バンド名の由来は「いつまでも熟さない青リンゴのように」。