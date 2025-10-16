東日本大震災で津波にのまれ、行方不明となっていた岩手県山田町の山根捺星（なつせ）ちゃん（当時６歳）の遺骨が１６日、身元を特定した警察から家族に引き渡された。

母の千弓さん（４９）は「頑張ったね。帰ってきてくれてありがとう」と語り、１４年７か月ぶりに家族のもとへ戻ってきた長女の小さな骨壺（こつつぼ）をぎゅっと抱きしめた。（宮古通信部 福守鴻人）

千弓さんはこの日、夫の朋紀さん（５２）、長男の大弥さん（２６）とともに宮城県南三陸町を訪れた。南三陸署の狩野浩署長から「長い間お待たせしました」と布に包まれた遺骨を手渡されると、涙をこぼした。

捺星ちゃんを失った家族にとって長い時間だった。震災直後、遺体安置所などを見て回り、手がかりを捜した。半年ほどたった頃、「認めたくないが、誰かが保護してくれている可能性もない」。死亡認定の届け出を町役場に提出した。

いつもニコニコしていて外遊びと猫が大好きだった捺星ちゃん。家族は毎年６月の誕生日、迎えるはずだった年齢を数え、大好きな生クリームのケーキを仏壇に供えた。ただ、震災の日が近づくと、気持ちが沈んだ。

「もう帰ってこないかもしれない」

あきらめかけていた９月３０日、朋紀さんの携帯電話が鳴った。宮城県警から捺星ちゃんの遺骨が見つかったと連絡が入った。「奇跡が起きた」。夫婦は電話口で声を上げて泣いた。

震災当日、捺星ちゃんは祖母と自宅にいたところを津波に流された。遺骨はあごの一部で、歯もついていた。２０２３年２月、山田町の自宅から１００キロほど離れた南三陸町で確認された。周辺の海岸などをボランティアで清掃していた工事業者が見つけ、ミトコンドリアＤＮＡ型鑑定などで身元が判明した。

千弓さんは「欠けていた家族のパーツがやっと組まれ、止まっていた時計が動き出した。また４人で暮らせる」と穏やかな表情を見せた。家族は大事に捺星ちゃんを連れて帰った。