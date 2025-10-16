ＡＫＢ４８の倉野尾成美（２４）と小栗有以（２３）が１６日、東京・丸の内の大丸東京店で開催する「ＡＫＢ４８ 大衣装展−時代を彩った装跡−」（１７〜２８日開催）のメディア内覧会に佐藤綺星（あいり＝２１）、八木愛月（２０）、伊藤百花（２１）と、グループの衣装製作をする株式会社オサレカンパニー取締役でクリエイティブディレクターの茅野しのぶ氏と出席した。

グループ結成２０周年の記念となる今回の大衣装展は、前期（１７〜２２日）、後期（２３〜２８日）で展示を入れ替え、過去最多となる４００着の衣装を展示。４代目総監督の倉野尾は「毎年ワクワクする。今年はまさかの４００着」と驚き、伊藤も「２０周年の大切な節目の大衣装展。ファンとしてもＡＫＢ４８をずっと見てきたのですごく興奮します」と喜んだ。

佐藤は「ずっとアイドルが好きでＡＫＢ４８が好き。衣装に関しては私たちに自信を与えてくれる。そんな衣装がずらりと並んでいて圧巻です」と語り、八木も「ＡＫＢ４８の衣装が大好きで憧れていたので、キラキラが詰まった衣装展を楽しんでほしい」と呼びかけた。

１２月８日に２０周年を迎える。８月に発売した２０周年記念シングルでもセンターの小栗は「私は小さい頃から大好きなしのぶさんが作るＡＫＢ４８の衣装を着て２０周年を迎えられていることがすごくうれしい。衣装にも憧れてＡＫＢ４８に入ろうと思った。すてきな衣装が飾られてＡＫＢ４８の歴史をたくさん感じられると思う」とアピールした。