Eggs ’n Thingsから秋限定“さつまいも”メニュー登場♡焼き芋ブリュレパンケーキも！

秋の訪れとともに、Eggs ’n Thingsから“さつまいも”をテーマにした期間限定メニューが登場しました♡10月23日（木）～11月25日（火）の間、『焼き芋ブリュレパンケーキ』と『さつまいもバターのエグスンベネディクト』が国内全店舗で販売されます。香ばしくキャラメリゼした焼き芋クリームや、バターが香るほっくりさつまいもなど、秋の味覚を贅沢に楽しめるラインアップです♪

Eggs ’n Thingsの秋限定“さつまいも”メニュー

秋の味覚“さつまいも”を主役にしたEggs ’n Thingsの限定メニューが登場。

定番人気のパンケーキに、今年は新たにエグスンベネディクトも仲間入りしました。どちらも秋だけの特別な味わいを楽しめます。

価格：2,288円（税込）／テイクアウト価格：1,620円（税込）

『焼き芋ブリュレパンケーキ』は、さつまいも餡をサンドしたパンケーキにスイートポテトクリームをたっぷり♡

表面をパリッとキャラメリゼして、焼き芋の香ばしさを再現。ホイップクリームとさつまいもアイスの相性も抜群です。

価格：2,068円（税込）



続いて『さつまいもバターのエグスンベネディクト』は、バターで焼いたさつまいもにカルアポーク、ホウレン草、マッシュルームを重ねた秋らしい逸品。

ポーチドエッグのとろける黄身が濃厚な味わいを引き立てます。

※テイクアウト不可

ドリンクも“さつまいも”！香り広がるキャラメルミルク

価格：858円（税込）／テイクアウト価格：842円（税込）

スイーツや食事に合わせて楽しみたいのが『さつまいものキャラメルミルク』。

キャラメルの甘みとさつまいものコクがミルクに溶け合い、心までほっこり温まる一杯です。ホットでもアイスでも楽しめます♡

秋限定の味覚で心も満たされる時間を

Eggs ’n Thingsの秋限定メニューは、見た目も味わいも季節感たっぷり。焼き芋の香ばしさやさつまいものやさしい甘さが、食卓を幸せで満たしてくれます。

家族や友人と一緒に、秋のひとときをゆっくり楽しんでみてはいかがでしょうか♪