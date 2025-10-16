◆みやざきフェニックス・リーグ ソフトバンク4―0日本ハム（16日、SOKKEN）

ソフトバンクの斉藤和巳3軍監督（47）が、選手に三塁ベースコーチを務めさせ、走塁などの状況判断を養う取り組みを始めた。初日となったこの日は石塚綜一郎捕手（24）が務めた。

選手が三塁ベースコーチを務めるのは、城所龍磨外野守備走塁コーチ（40）と高田知季内野守備走塁コーチ（35）からの提案。走塁について選手同士で意識を高めることできるようにとの狙いだ。

三塁ベースコーチを務めた石塚は、打席に立つ選手と出塁した選手にサインを出した。「野球の新しい景色が見えた」と充実感たっぷり。「注意しないといけないことが多くて、人一倍考えないといけない。考えることを再認識できた」と笑顔を見せた。

打球の行方や相手選手の肩の強さなどを冷静に判断しながら、サインを出し続けた姿は堂々としたもので「サインを出すのはうまくできた気がする。キャッチャーをしていてよかった」とうなずいた。

「人の振り見てわが振り直せじゃないけど、あそこ（三塁）から見ているのと、自分でプレーしているのは感覚が違う。ミスが分かりやすかった」とも語った。

斉藤3軍監督は「実際に（三塁に）立ってみて（何かしら）気付くことがある」と話した上で、石塚の姿に「その気になってやっているのは、全然いい」とうなずいた。

この取り組みは、同リーグ期間中行う予定。

