◇パCSファイナルステージ第2戦 日本ハム0ー3ソフトバンク（2025年10月16日 みずほペイペイD）

「2025 パーソル クライマックスシリーズ（CS）パ」ファイナルステージ（S）第2戦が16日に行われ、リーグ2位の日本ハムは同1位のソフトバンクに0−3で2連敗。アドバンテージを含めて3敗となり、崖っ縁に立たされた。

継投が裏目に出た。8回1死一、二塁で2番手・上原がマウンドにスイッチ。しかし、柳田にカウント1−1から150キロ直球を左翼席に運ばれた。先制3ランが決勝点となった。

CS初先発の福島は4回1死までパーフェクト投球。柳町にレフトオーバーのツーベースを打たれて、この日初安打を許した。それでも、集中力を切らさず、栗原、中村を空振り三振に斬った。5回、6回もランナーを背負ったが、後続を打ち取った。7回は中村、牧原大、今宮を3者連続空振り三振で10奪三振とし、小さくガッツポーズ。プロ初となる8回のマウンドに立った。

福島を援護したい打線は4回、レイエス、マルティネスの連打で無死一、二塁と先制のチャンスをつくった。田宮の投犠打で1死、二、三塁とランナーを進めたものの、郡司が一邪飛、石井は中飛に倒れた。

6回は清宮幸の左前打、2四死球で1死満塁としたが、郡司が遊ゴロ、石井は空振り三振に終わった。7回、8回もランナーを出したが、あと1本が出なかった。

2位からの下克上を狙うチームは2連敗で、CSでのソフトバンク戦5連敗。アドバンテージを含めて3敗となり、CS突破へ崖っ縁に立たされた。