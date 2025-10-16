台風22号から1週間…断水続く八丈島 観光にも影響、民宿では予約キャンセル
伊豆諸島の八丈島を襲った台風22号の被害から、16日で1週間です。島内では、停電・断水などのライフラインや観光などにも、深刻な影響が出ています。
■炊き出しに行列 一部地域では今も断水が…
ライフラインへの影響が続く、東京の離島・八丈島。炊き出しには、16日も行列ができました。
記者
「1週間がたった今も崩れた建物はそのままになっていて、歩道もガレキでふさがれてます」
台風が残した大きな爪痕。写真館を営む平田さんが話す、当時の様子は…。
八丈写真館 平田龍乃介さん（15日）
「飛んできた屋根。持ってみるとすごく重たくて。車の周りをぐるぐる回っていて、いろんな所を傷つけていきながら」
9日、台風22号に見舞われた八丈島。13日には、追い打ちをかけるように台風23号も直撃。一部地域では断水が続いています。
被災して16日で1週間。
八丈写真館 平田龍乃介さん
「ひとつずつやっていくしかない。ドローンを飛ばして末吉地区を見てきたけど土砂は片付けられてるのかな」
土砂崩れが発生した末吉地区には、今も避難指示が出されています。
■観光も影響 予約をキャンセルした民宿も…
6700人ほどが暮らす小さな島。広大な自然や“島グルメ”を求めて、年間数万人が訪れる観光地でもあります。
しかし今は、その観光もままなりません。福田栄子さんは民宿を営んでいますが…。
民宿「ガーデン荘」福田栄子さん
「とにかく断るしかない。とにかく電話でひとりずつ、予約がある人を断ってる。来年までは無理そうだと」
年末までの予約のおよそ20件をキャンセルしたといいます。
民宿「ガーデン荘」福田栄子さん
「とにかくトイレとシャワーぐらい出てもらわないと、受け入れることができない。とにかく水。生きるのには水が一番大切。観光も今年いっぱいは、しょうがないんじゃない」