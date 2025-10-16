自民党の高市早苗総裁は１６日、国会内で参政党の神谷宗幣代表と会談。来週２１日に召集される臨時国会における首相指名選挙で協力を要請した。

高市氏はこの日、参政党のほか、日本維新の会と政策協議を行った。首相指名選挙で自民党（１９６議席）、維新（３５議席）、参政党（３議席）の３党が高市氏に投票した場合、過半数の２３３議席を上回る。

「参政党は衆議院３、参議院１５の議席があります。首相指名選挙で自民、維新、参政が高市氏に投票すれば、衆参ともに１回目の投票で過半数に達します」（政界関係者）

神谷氏は高市氏との会談後、報道陣の取材に対し「私としては半分ぐらいは重なるところが高市総裁とはあるというふうに思っていますので、われわれの軸がさっき言ったように国益にかなうかどうかと考えた場合、高市さんが総理大臣になられるということであれば、日本は少し良い方向に向かうのではないかなという期待があります」と検討する考えを示した。

首相指名選挙をめぐっては１５日に自民党参議院会派に政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」斉藤健一郎参院議員が入会。さらに、自民党は無所属の国会議員７人からなる衆議院会派「有志・改革の会」にも接触。何とかして犢盪堊疉勅鸛雖瓩鯀出させようと躍起になっている。

維新の藤田文武共同代表はこの日、自民党と政策協議の終了後に会見を開いた。報道陣から「高市氏との会談で首班指名や、その先にある連立政権にほかの野党が入る枠組みなどに関しての話題は出たのか」と質問がされた。

「私たちと自民党さんが、（政策協議で）合意にまで、誠心誠意に協議をしているというスケジュールでありますから、私たちが『高市さんと書いてくれ』と、その他の政党にお願いするのは筋が違うと思いますし、それは私たちの仕事ではないというふうに思います。（連立の）枠組みの話は今日はありません」と藤田氏は明かした。