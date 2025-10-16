前線通過後 季節進む

１８日（土）から１９日（日）にかけて低気圧が発達しながら、日本を通過する見込みです。全国的に雨が降り、気象庁の見解では「１８日（土）～１９日（日）にかけて、東日本日本海側は、前線の影響で大雨となり、前線の活動の程度によっては警報級の大雨となるおそれがある」としています。

１８日（土）～２１日（火）の、、を画像で掲載しています。

雨シミュレーション１８日（土）～２１日（火）

１８日（土）は低気圧が発達しながら移動するため、雨だけでなく、日本海側を中心に荒れた天気になりそうです。北海道では寒気が流れ込むため「雪」に変わるところがあるでしょう。

北海道の雪の予想についてはをご覧ください。

全国各都市の週間予報 （１７日（金）～２４日（木））

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。雨を境に、北から涼しい空気が入り気温が下がる見込みです。東京の２２日（水）の予想最高気温は〈１６℃（１１月中旬並み）〉となるなど、長袖や上着、北日本ではコートなどを準備しておいたほうがいいでしょう。

北海道地方の１９日（日）以降の予報は「くもり一時『雨か雪』」となっています。

雪シミュレーション１８日（土）～２１日（火）【北海道】

北海道の上空には、上空約１５００ｍで「０℃以下」や「‐６℃以下」の寒気が流れ込んでくるため、雨が雪に変わるところが出てくるでしょう。北海道の雪の予想は画像で確認できます。

