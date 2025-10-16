「自己管理がなってないんじゃない？」と夫…つわりも育児の疲れも妻のせい!?
良好な夫婦関係を築くには、お互いの意見を尊重することが大切なはず。とはいえ、意見が食い違えば、希望を叶えるためにどちらかが我慢することになります。
本来であれば、夫婦の絆で乗り越えられる壁も、コミュニケーション次第で取り返しのつかない事態に発展することも…。
今回は、読者からの反響が大きかった、夫婦間のトラブル人気2作品を紹介します。
「自己管理が足りてない」妻の体調不良を許さない夫
＞＞【まんが】モラハラ夫図鑑〜和哉の場合〜
続いて紹介するのは、自分の主張をポジティブを装って押し付けてくる夫のエピソードです。
妊娠中に引っ越しと転職を提案する夫…不安なのは私だけ？
初めての妊娠で心配になりがちな妻は、今のまま実家近くに住みたいようですが…。夫は子どもが生まれるタイミングで憧れの海沿いの一軒家に引っ越したいようです。
さらには友人の会社への転職も考えている夫。環境の大きな変化に妻は不安を抱えていますが、楽観的な夫に説得され、相手の希望を叶えることにしたのです…。
＞＞【まんが】社畜夫と暮らしてる意味ありますか？
妻の気持ちに寄り添えない夫たち。やがて訪れる夫婦の危機…夫は自らの過ちに気づいて、乗り越えることができるのでしょうか？
＞＞【まんが】モラハラ夫図鑑〜和哉の場合〜
＞＞【まんが】社畜夫と暮らしてる意味ありますか？
(ウーマンエキサイト編集部)