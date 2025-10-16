◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・最終ステージ 第２戦 阪神―ＤｅＮＡ（１６日・甲子園）

ＤｅＮＡのドラフト１位・竹田祐投手が先発して５回０／３、８２球を投げて６安打、５奪三振、２失点で降板した。

流れ落ちる汗を、甲子園のマウンドで何度もぬぐった。「気持ちで負けたらどんどん押されると思う。気持ちを強くもってマウンドに立ち続けるのはぶれずにやっていきたい。緊張すると思いますが、思い切って投げていければ」と決意を抱いて阪神打線と対峙（たいじ）した初回。１死一塁で森下に右翼右へ落ちる二塁打を打たれて二、三塁。

ここで佐藤輝を押し込みながら左前に落ちる適時二塁打を許し、先制された。なおも１死二、三塁で大山には中犠飛。２点目を失った。

だがレギュラーシーズンで４勝を挙げたドラ１らしく落ち着きを取り戻して、２、３回、４回は無失点。味方打線は３回に同点、４回には牧の一発で勝ち越し。援護点をもらった。

５回表終了後、激しい雨が降り始めて、午後７時４０分から同８時２７分まで４７分間の中断。試合再開後、５回は代打・高寺の右前安打や二盗などで２死三塁のピンチを招いたが、中野を二ゴロに打ち取って、得点を許さなかった。６回、先頭の森下に左前安打を打たれて、２番手の中川虎に交代。中川虎は３者連続三振を奪って、無失点だった。