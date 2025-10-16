※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

出産を支えてくれた助産師と夫は実は妻に隠れて1年間も会い続けている仲。外出を繰り返す夫に孤独を募らせる妻は、夫のコートから2人分のレシートを見つけ疑念を抱くが、巧みな言い逃れに押し切られてしまう。その後、郵便受けに届いた封筒には保育園の内定通知が入っていた。復職のため断乳の相談に再び産院を訪れることを決める。



鬼課長登場

本当は夫にもっと手伝ってほしい手伝ってくれるようだけど…妻の上司、鬼束課長登場。いかにもできる女風の彼女、これからどんな風に関わってくるのでしょう？保育園が決まり復職準備に追われる妻。やることは山積みです。「カズくんにも手伝ってほしい」と願うが、夫はどこか他人事のようで…。そんな中、妻が産院に行くと聞くとノリノリで車を出すと申し出てくれました。口では「手伝わないと」と言ってますが、口元が下心で緩んでますよ…妻がいる前で会っちゃうつもり!?(ぽん子)