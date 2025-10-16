◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第２戦 ソフトバンク３―０日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム）

「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」の最終ステージ（Ｓ）第２戦が行われ、ソフトバンクが柳田悠岐外野手（３７）の豪快な一発で日本ハムを下し、日本シリーズ進出に王手をかけた。先発の有原航平投手（３３）は６回４安打無失点の好投。打線は日本ハム先発の福島蓮投手（２２）に１０三振を奪われるなど苦戦したが、８回１死一、二塁、柳田が代わった上原から左翼席に決勝３ランをたたき込んだ。これで２連勝で１勝のアドバンテージ含め３勝０敗。新庄監督率いる日本ハムは崖っぷちに立たされた。

＊ ＊ ＊

力を込めて腕を振ったソフトバンク・有原のチェンジアップに、日本ハム・石井のバットが空を切った。両軍無得点で迎えた６回、２死満塁。最大のピンチを三振で乗り越え、有原がほえた。ソフトバンク先勝で迎えた第２戦は、またも投手戦となった。

初戦をサヨナラで制しアドバンテージを含め２勝０敗としたソフトバンク。日本シリーズ進出をかけたパ・リーグのＣＳ、プレーオフでは２勝０敗としたチームは、過去２０度全て日本シリーズ進出と突破率１００％のデータも出ている。小久保監督は第１戦と全く同じオーダーで、日本ハムの先発・福島攻略を狙った。

一方、昨季からＣＳ最終Ｓ４連敗。苦しくなった日本ハム・新庄監督は好調のレイエスを４番に据え、清宮幸、レイエス、マルティネスのクリーンアップを組むなど、大きくオーダーを組み替えソフトバンク先発・有原に挑んだ。

日本ハムは初回、四球と清宮幸の右前打で１死一、三塁と先制機を迎える。しかし、好調のレイエスが空振り三振に倒れると、マルティネスも三ゴロ。得点は奪えなかった。４回にもレイエス、マルティネスの連打と犠打で１死二、三塁とチャンスをつくったが、ここも有原が郡司、石井を打ち取り、ホームは踏めなかった。

一方、日本ハムの先発・福島は抜群の立ち上がりを見せる。３回まではパーフェクト。４回１死から柳町に左翼フェンス直撃の二塁打を許したが、ここから栗原、中村晃を連続三振。１５０キロを超える真っすぐにフォーク、カットボールなどの変化球も決まり、５回まで２安打無失点、７三振とソフトバンク打線を抑え込んだ。

日本ハムは６回１死満塁のチャンスも生かせず無得点。ソフトバンクも福島を攻略できず、両軍無得点のまま試合は７回に入った。

先に継投に入ったのはソフトバンク。６回４安打４四死球ながら９６球、無失点で踏ん張った有原に代え、７回からヘルナンデスを投入した。一方の福島は７回も続投。中村、牧原大、今宮を３者連続三振に仕留め、自己最多１０奪三振。日本ハムのプレーオフ、ＣＳでの２ケタ奪三振は、ダルビッシュ（２度）、大谷に次ぐ３人目４度目の快挙となった。

ソフトバンクは８回、先頭の山川が三塁強襲安打で出ると、犠打と四球で１死一、二塁とした。ここで新庄監督は福島から上原にスイッチしたが、柳田が真っすぐを捉える先制の左越え３ラン。大きなリードを奪った。

ソフトバンクは９回、杉山が締め２連勝。アドバンテージを含め３勝とし、２年連続となる日本シリーズ進出へ王手をかけた。