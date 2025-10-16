ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

21:15

カナダ住宅着工件数（9月）

予想 25.0万件 前回 24.58万件



21:30

米フィラデルフィア連銀景況指数（10月）

予想 8.0 前回 23.2





22:00

ウォラーFRB理事、外交問題評議会出席（質疑応答あり）

ミランFRB理事、国際金融協会（IIF）年次総会出席（質疑応答あり）

バーFRB理事、イベント講演（質疑応答あり）

マン英中銀委員、国際金融協会（IIF）年次総会出席

ウンシュ・ベルギー中銀総裁、世界経済会議出席



23:00

米NAHB住宅市場指数（10月）

予想 N/A 前回 32.0



ボウマンFRB副議長、連邦準備制度ストレステスト研究会議出席（質疑応答なし）



23:45

マン英中銀委員、コッハー・オーストリア中銀総裁、IMF世銀年次総会「金融政策の課題」講演



17日

0:45

レーンECBチーフエコノミスト、国際金融協会（IIF）年次総会出席



1:00

ラガルドECB総裁、IMF世銀年次総会「変化する世界情勢の中での経済政策の形成」講演

米週間石油在庫統計



3:30

グリーン英中銀委員、JPモルガン投資家セミナー出席



5:15

ミランFRB理事、秋季世界経済会議出席（質疑応答あり）



7:00

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）





※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※米小売売上高、生産者物価指数、新規失業保険申請件数、企業在庫の発表は延期の見通し



※予定は変更されることがあります。

