ＮＹ市場 この後のイベント
21:15
カナダ住宅着工件数（9月）
予想 25.0万件 前回 24.58万件
21:30
米フィラデルフィア連銀景況指数（10月）
予想 8.0 前回 23.2
22:00
ウォラーFRB理事、外交問題評議会出席（質疑応答あり）
ミランFRB理事、国際金融協会（IIF）年次総会出席（質疑応答あり）
バーFRB理事、イベント講演（質疑応答あり）
マン英中銀委員、国際金融協会（IIF）年次総会出席
ウンシュ・ベルギー中銀総裁、世界経済会議出席
23:00
米NAHB住宅市場指数（10月）
予想 N/A 前回 32.0
ボウマンFRB副議長、連邦準備制度ストレステスト研究会議出席（質疑応答なし）
23:45
マン英中銀委員、コッハー・オーストリア中銀総裁、IMF世銀年次総会「金融政策の課題」講演
17日
0:45
レーンECBチーフエコノミスト、国際金融協会（IIF）年次総会出席
1:00
ラガルドECB総裁、IMF世銀年次総会「変化する世界情勢の中での経済政策の形成」講演
米週間石油在庫統計
3:30
グリーン英中銀委員、JPモルガン投資家セミナー出席
5:15
ミランFRB理事、秋季世界経済会議出席（質疑応答あり）
7:00
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※米小売売上高、生産者物価指数、新規失業保険申請件数、企業在庫の発表は延期の見通し
※予定は変更されることがあります。
カナダ住宅着工件数（9月）
予想 25.0万件 前回 24.58万件
21:30
米フィラデルフィア連銀景況指数（10月）
予想 8.0 前回 23.2
22:00
ウォラーFRB理事、外交問題評議会出席（質疑応答あり）
ミランFRB理事、国際金融協会（IIF）年次総会出席（質疑応答あり）
バーFRB理事、イベント講演（質疑応答あり）
マン英中銀委員、国際金融協会（IIF）年次総会出席
ウンシュ・ベルギー中銀総裁、世界経済会議出席
23:00
米NAHB住宅市場指数（10月）
予想 N/A 前回 32.0
ボウマンFRB副議長、連邦準備制度ストレステスト研究会議出席（質疑応答なし）
23:45
マン英中銀委員、コッハー・オーストリア中銀総裁、IMF世銀年次総会「金融政策の課題」講演
17日
0:45
レーンECBチーフエコノミスト、国際金融協会（IIF）年次総会出席
1:00
ラガルドECB総裁、IMF世銀年次総会「変化する世界情勢の中での経済政策の形成」講演
米週間石油在庫統計
3:30
グリーン英中銀委員、JPモルガン投資家セミナー出席
5:15
ミランFRB理事、秋季世界経済会議出席（質疑応答あり）
7:00
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※米小売売上高、生産者物価指数、新規失業保険申請件数、企業在庫の発表は延期の見通し
※予定は変更されることがあります。