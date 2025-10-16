被災地支援チャリティーを目的にした日本歌手協会主催の「第52回歌謡祭」が16日、東京・江戸川区総合文化センターで行われた。 昼夜2公演の夜の部では3人組アイドルグループ、「ギャル」が46年ぶりに再結成された。黒木真由美（65）、目黒ひとみ（60）、中世古アキ（62）は「マグネット・ジョーに気をつけろ」を華麗に歌った。

「ギャル」は1977年（昭52）に歌番組「スター誕生！」出身の3人で結成し79年に解散した。

結成当時について目黒は「1人で活動をしていたが、『スター誕生！』のチーフプロデューサーが『3人で組んだら面白い』と言ったのが発端。最初は嫌だと言ったんです。ずっとソロで歌いたかったから。でも『また1人で歌えばいいじゃないか』と言われて、そうだと思った」と振り返った。黒木は「私は3人でワクワクしていました」。中世古は「私は後からグループに入った。何もできない私をお姉さんたちが支えくれた」と感謝した。

パフォーマンスは自主練習の成果もあってパーフェクト。歌唱後には会場中から盛大な拍手が送られた。 歌謡祭は17日にも同所で2公演を開催する。4公演のもようは来年1月2日正午からBSテレ東で放送予定。