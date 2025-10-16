かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む人気番組『かまいガチ』。

10月15日（水）の同番組では、大好評企画「ここからは聞いた話やねん」の第3弾が放送された。

前半は事実を語り、「ここからは聞いた話やねん」の一言をきっかけにウソか本当かわからない噂話を展開するこの企画。

今回山内は、劇団ひとりとの初仕事について振り返った。

【映像】錦鯉・渡辺隆、異国で「日本のエロを牽引する者」と名を馳せる きっかけは留学生に教えた“有名サイト”

15年ほど前、当時上京前だった山内は劇団ひとりからある番組に呼ばれたという。「その時ひとりさんに稽古の時に言われたのが、お互いの指を喉に突っ込んで、えずけるだけえずくのをしたいと」とまさかのエピソードを披露。「もう俺は若手で仕事も何もなくて。初めてテレビで見ていたひとりさんと一緒やったのに、『山内くんさ、喉に手突っ込んで、お互いえずけるだけえずきたい』って」と劇団ひとりのオーダーに驚いたといい、スタジオを沸かせた。

さらに山内は「ここから聞いた話なんですけど」と切り出し、「担当だったディレクターの人が来て、『ひとりさんが“本気で山内くんに来てほしい”って言っていた。見てる感じ、飲み物はちょっと控えてはるから大丈夫』」との助言があったと明かすと、劇団ひとりは「聞いた話じゃなくて本当だね」と事実だと認めていた。

すると、ここで錦鯉・渡辺隆が「僕も人類で唯一、ひとりさんにのどちんこと肛門を触られた」と衝撃告白。これに劇団ひとりは「穴があると指入れちゃう」とあっさり白状し、スタジオは爆笑に包まれた。

一方、43歳までアルバイトをしていたという渡辺は、そこで出会ったベトナム人の留学生・アンくんについて語った。

「仕事の覚えが悪かったり遅刻も多かったりして、休憩時間に怒られてふてくされていた」というアンくん。そんな彼が気になった渡辺は、「日本一のサイト」と有名アダルトサイトを教えたところ、「本当にイキイキしだして、仕事も真面目にやるようになって。日本語学校で友達もめちゃくちゃ増えた」と振り返った。

その一年後、錦鯉は『M-1グランプリ』で優勝。知名度が上がったこともあってか、渡辺は「ここからは聞いた話なんですけど、今現在ベトナムの界隈で、私は“日本のエロを牽引する者”として名を馳せてるらしい」と語り、スタジオを驚かせた。これに真空ジェシカ・ガクは「英雄だ」と感心していた。