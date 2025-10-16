秋が深まり、日に日に日没が早まっています。この時期、特に注意が必要なのは車の運転です。

【写真を見る】「ロービームの角度は適正？」日没が早くなる秋「夜間の事故をなくすには？」歩行者・自転車も明るい色の服・反射材を

どのようなことに気をつければよいのかまた、夜間の事故を防ぐための対策は？

日本自動車連盟＝JAFで聞きました。

日が暮れる時間が急激に早くなる、この時期。車の運転には特に注意が必要だと、JAFの担当者秋田さんは話します。



（JAF岡山支部 秋田博志さん【画像①】）

「（秋は）急に暗くなるのが早くなるという感覚があると思うんですが、今まで（夏は）大丈夫だったので（ライトを）つけなかったという習慣ができてしまっているんですよね。そこから急に暗くなってきて、習慣が追いついていないという方が多いんじゃないか」

元々、事故が起きやすいとされる、夕方の時間帯。岡山県警のまとめでは、過去5年間に県内で発生した死亡事故296件のうち午後5時台では22件。1日の中で最も事故が多い時間帯であることが分かっています。事故を防ぐために大切なのは、暗くなる「前に」ライトをつけることです。



（JAF岡山支部 秋田博志さん）

「（点灯は）日没の30分前くらいがいいとされています。ちょっと暗くなってきたかなと思うタイミングでは、もうつけていただく」



点灯を忘れないよう、ヘッドライトの設定を「オート点灯」にすることも、事故の防止につながります。

ロービームの角度は適正ですか？

一方、夜間に運転するときには、ライトの使い分けを意識することが重要です。基本はハイビーム【画像②】に、前の車や対向車がいる時にはロービーム【画像③】に設定することが望ましいといいます。

さらに、秋田さんがこの機会にぜひ確認してほしいというのが…



（JAF岡山支部 秋田博志さん）

「ハンドルの右下か左下にダイヤルみたいなものがついていると思うのですが、ロービームの角度を調整する機能がついている車がありまして」



ロービームの角度、つまり、ライトの照射範囲が適正かどうかです。調整に使うのは、レベライザーと呼ばれるこちら【画像④】のダイヤル。ゼロに合わせるとライトが最も上向きに、数字が上がるにつれて下向きになる仕組み【画像⑤】です。一番広い範囲を照らせる値＝ゼロにダイヤルを合わせるのが基本だといいます。

（JAF岡山支部 秋田博志さん）

「ゼロに合わせるのが車検を通すときの基準になっています。それがズレてしまっている方もいる場合があるので、そこは見ていただいて、ゼロに合わせていただく」



知らないうちに見える範囲を狭めてしまわないよう、定期的な確認が必要です。

歩行者・自転車は「明るい色の服」「反射材」を

視認性が悪い夜の道。ドライバーだけでなく歩行者や自転車も、明るい色の服を着たり反射材を身に付けたりといった対策をするなど、双方が事故に遭わない、起こさないという意識を持つことが大切だといいます。



（JAF岡山支部 秋田博志さん）

「ドライバーの皆さんは、車は人を傷つけてしまう可能性があるものですから、しっかりと歩行者や自転車を発見する努力をしていただく。歩行者も見つけてもらうのを人任せにするのではなく、自分で命を守る。周りにアピールするということを考えて行動していただきたい」

（スタジオ）

岡山県警のまとめでは、日没が早まる秋から冬にかけての時期は、春から夏に比べて、夜間の死亡事故が2倍以上になったというデータもあります。夜の時間が長くなるこれからの時期、それぞれにできる安全対策を今一度見直す必要がありそうです。