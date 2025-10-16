スズメバチのシーズンは終盤ですが、【画像①】のように、巣のサイズは今が最大で、ハチの攻撃性も高いといいます。

【写真を見る】「スズメバチに刺された！」天敵のクマの体色「黒」を身につけないで！「巣のサイズは今が最大で攻撃性も高い」

岡山在住の筆者の周りでも、「スズメバチに刺された！」という声を聞きました。

害虫駆除のスペシャリスト、東洋産業の大野竜徳さんに、応急処置や対策などについて聞きました。

刺されたらどうなる？

ースズメバチに刺されると、どうなるのでしょうか。





アナフィラキシーで亡くなる場合も

（東洋産業 大野竜徳さん）「私は頭を刺されました。モゾモゾっと髪の毛になにかがもぐったと思ったら、細い針でチクッと刺されるような感覚があり、そこだけが『痛い』という感覚がありました。すぐにその痛みは、ズキズキと広がるように痛み始めました。頭をやられてズキズキ痛むせいか、意識が少し散漫になり、のどの渇きを感じました。痛みが続いている間は顔の半分から上の皮膚はしばらく麻酔をかけたように感覚がなくなりました。スズメバチに刺された場合、かなりの熱感があり、手を刺された場合はまん丸に腫れ、指が曲がらなくなったりします。重篤化するとじんましん、発熱、発赤、呼吸困難などを伴う場合があります。特に怖いのが、この重篤化で、アナフィラキシーショック（ハチに刺されたりした後に全身に皮膚症状、唇や舌のむくみ、呼吸器症状、下痢や嘔吐などの消化器症状など、さまざまなアレルギー反応による症状がでること）です」

ーアナフィラキシーになると、どうなるのでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「スズメバチに刺された全員がなるわけではありませんが、アナフィラキシーでは、臓器の機能不全、血圧低下、意識の混濁などのかなり重篤な症状が出ます。



スズメバチによる被害は、近年でも日本で年間10～20人くらい継続して毎年死者が出ていますが、これは日本での野生生物由来の死者数としてはトップです。



この死亡事故の多くはアナフィラキシーによるものであるとされます。



たとえば一人でハイキング中に刺されてアナフィラキシーになってしまうとどうなるでしょうか？



個人差はありますが、アナフィラキシーを起こす人は、ハチに刺されてから15分程度で症状が重くなっていくとされます。



周りに人がいない状態で、たった15分の間に呼吸障害や意識喪失してしまったら…そういうリスクがあるわけです。



とはいえ、ハチに刺された経験がある人でも全員が重症化するわけではなく、こうなるのは一握りの人です。



だからこそ、『自分は大丈夫』という思い込みで事故にあって亡くなってしまう人がいるのだと思います。

特に一度刺された方は警戒しておくに越したことはありません。アレルゲン検査で正確にそのリスクがわかります。



リスクのある人は、山歩きなどの際には『エピペン』という自分で体に注射する薬を処方してもらって持っておくのが予防の一つです。



エピペンはお医者さんが処方してくれるものですので、詳細は病院で聞いていただけるといいでしょう。」

応急処置は？

ー刺されたとき、まずどんな処置が必要ですか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「スズメバチに刺されたときの応急処置として、私が気を付けているのは、以下のような手順です。

①刺された部分を爪などで軽く挟み、血とともに毒を絞り出す

②流水で洗い流す

③患部を冷やす

④抗ヒスタミン薬（虫刺され用）を塗る

⑤抗ヒスタミン薬（花粉症用など）を服用する

⑥全身症状がある場合はステロイド外用薬を使用する



症状が悪化する兆しがあれば、迷わず119番通報が必要です。



特に頭部はすぐには①～③の処置が難しく、頭が痛いと余計に正常な判断ができにくくなりますので、特に気を付けてください。



刺されないのが一番ですが、『刺されたら次に何をするか』を事前に頭に入れておくのはとても大切です。



あわてずに、自分の状態を冷静に観察し、救急車を呼ぶべきか迷ったら『#7119』（救急安心センター事業）まで。

また、すぐに助けを呼べない自然散策の場合は、



〇（なるべく）一人で行動しない

〇出発前に行き先を家族や信頼できる知人に伝えておく

〇最低限の応急処置はできる準備をしておく



などもしもの時の備えをしてください」

天敵のクマの体色「黒」は身につけないで！

ースズメバチ対策として、黒い服を避けると聞いたことがあります。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「スズメバチのいる場所では『黒』は避けた方がよいというのは正解です。黒色はスズメバチにとって天敵であるクマの体色に似ており、私が頭を刺されたときも、的確に黒髪の頭を狙ってくるのが分かりました。



スズメバチは襲ってくるときに毒液を吹きかけ、その毒液の成分によって仲間がさらに襲い掛かってきます。目を狙われ、毒液をかけられるとかなり危険ですね」



ースズメバチに攻撃されないためには、どうしたらよいのでしょうか。



「一番はハチ（特に巣）に近づかないこと、近づいてきたときに慌てずに姿勢を低くして息を殺すことです。



何もなければ普通は刺しにくることはありません。



ハチの巣はこれからは働きバチが少しずつ減っていって、巣の勢いは弱まっていきます」