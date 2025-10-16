大人気の無料カフェイベントが規模拡大！「ブレンディ」の幸せ空間でペアリング体験を
2025年11月14日(金)から2024年11月24日(振休)までの期間、味の素AGFが、「『ブレンディ(R)カフェラトリー(R)』スティック」を体験できる無料試飲体験イベント「ほんのり幸せをあなたに『CAFE LATORY ROOM』」を東京・原宿にて開催。ドリンク＆イベント限定ペアリングスイーツを楽しむことができる(※完全予約制、参加無料)。
【写真】大人気の無料カフェイベントが今年も開催！会場には映画のワンシーンを再現したようなおしゃれな空間が広がる
昨年の開催時には、5日間で2000人以上が来場し、大好評だった同試飲体験イベント。今年は開催期間を大幅に拡大し、完全予約制で開催。会場に足を踏み入れた瞬間から「『ブレンディ カフェラトリー』スティック」の世界観を体感できる。
「CAFE LATORY ROOM」がオープンするのは、原宿駅竹下口から徒歩約2分の場所にある「dotcom space Tokyo」内。映画のワンシーンを再現したようなおしゃれな空間が広がり、足を踏み入れた瞬間から独特の世界観を実感することができる。
「CAFE LATORY ROOM」に入ったら、受付の“コンシェルジュ”に予約完了メールを見せ、“フレーバーチャート”の質問に回答しよう。そうすれば、全17種の「『ブレンディ カフェラトリー』スティック」の中から自分の好みやその日の気分にあったドリンクが提供される。
さらに今年は、サブレ専門店「サブレミシェル」とのコラボレーションが実現したことも見逃せない。カフェメニュー1杯に、ここでしか味わえない「CAFE LATORY ROOM」限定のオリジナルサブレ(2個)が添えられるので注目だ。
また、「自宅でも“ほんのり幸せな気持ち“を体験してほしい」と、イベント限定のオリジナルグッズもプレゼントされる「CAFE LATORY ROOM」。過去に来場した人も楽しめる、特別で新しい体験が用意されているので、ぜひチェックしよう。
※完全予約制。特設サイト内の予約ページより受付、枠が埋まり次第受付終了。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】大人気の無料カフェイベントが今年も開催！会場には映画のワンシーンを再現したようなおしゃれな空間が広がる
「CAFE LATORY ROOM」がオープンするのは、原宿駅竹下口から徒歩約2分の場所にある「dotcom space Tokyo」内。映画のワンシーンを再現したようなおしゃれな空間が広がり、足を踏み入れた瞬間から独特の世界観を実感することができる。
「CAFE LATORY ROOM」に入ったら、受付の“コンシェルジュ”に予約完了メールを見せ、“フレーバーチャート”の質問に回答しよう。そうすれば、全17種の「『ブレンディ カフェラトリー』スティック」の中から自分の好みやその日の気分にあったドリンクが提供される。
さらに今年は、サブレ専門店「サブレミシェル」とのコラボレーションが実現したことも見逃せない。カフェメニュー1杯に、ここでしか味わえない「CAFE LATORY ROOM」限定のオリジナルサブレ(2個)が添えられるので注目だ。
また、「自宅でも“ほんのり幸せな気持ち“を体験してほしい」と、イベント限定のオリジナルグッズもプレゼントされる「CAFE LATORY ROOM」。過去に来場した人も楽しめる、特別で新しい体験が用意されているので、ぜひチェックしよう。
※完全予約制。特設サイト内の予約ページより受付、枠が埋まり次第受付終了。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。