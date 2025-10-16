Apple Watchもいいけれど。遊び心あふれる日本製の機械式腕時計も欲しくなった話
こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
大人になるってどういうことだろう。30代を目前にそんなことを考えることが増えました。
性格や習慣はすぐに変えられなくても、身につけるものを少しずつ大人っぽくしていくことはできますよね。特に腕時計は、便利さで選んできたスマートウォッチとは異なり、落ち着きや覚悟を帯びさせてくれる存在のように感じます。
今回使用してみたのがJPWの「JP-001 -FUJI-」。日本製にこだわり、オープンハートの窓を富士山のシルエットで表現した機械式腕時計は、実際に身につけてみると想像以上に自分の気持ちを整えてくれる一本でした。
腕時計を身につければ、自然と背筋が伸びる
この腕時計を手にすると、自然と背筋が伸びるような気がしました。
スマホの通知や歩数まで様々な情報を与えてくれるスマートウォッチの機械的な便利さとは異なり、「JP-001 -FUJI-」にはなんだか温度を感じます。
窓から覗くムーブメントや耳を近づけてみるとチチチと聞こえてくるゼンマイの音。さらに裏側がスケルトンになっていて、ローターがクルクルと回る様子を眺められるのも楽しいポイントです。自分が動くとこのローターが周り、時計の動力になるんです。
シンプルでクラシカルな雰囲気も憧れそのもの。38mmというほどよいサイズ感も相まって、性別を問わずオンオフどちらの服装にも自然に馴染みそうです。
富士山モチーフがさりげなく効いている
この時計の一番の特徴は、文字盤にあるオープンハートです。よくある丸い窓ではなく、富士山のシルエットを取り入れているのがユニーク。
とはいえ、見てすぐに「富士山だ」とわかるほど強調されているわけではなく、言われて気づくくらいの控えめさもいい感じ。自分だけが気づいて楽しむのも良いですし、話のきっかけにするのも面白い。
日常に軽やかなアクセントを添えてくれるデザインです。
シャークスキンの新鮮な着け心地
ベルトには、シャークスキン（サメ革）が採用されているというのも新鮮。
牛革やピッグスキンのしっとり感とは違い、紙のようにドライで軽やかな質感です。しなやかで丈夫、傷がつきにくいという意外な頼もしさも持ち合わせています。
他のレザー同様に経年変化も楽しめ、使い込むうちに少しずつ艶が出ていきドライな表情から柔らかみのある雰囲気へ変化していくそうです。
ムーブメントも含めてすべて日本製にこだわっている点も信頼できる部分。「JP-001 -FUJI-」は、日々の時間を大切に過ごしたい人に寄り添い、落ち着きや背筋が伸びるような感覚を自然に引き出してくれる腕時計でした。
Photo: にしやまあやか
Source: CoSTORY