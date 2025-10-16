Image: Raymond Wong / Gizmodo US

期待されていた通り、M5チップ搭載の新製品（iPad Pro、MacBook Pro、Vision Pro）を発表したApple。ここから次はAirTag 2が来るという噂もありますが…。

Apple事情通のBloombergマーク・ガーマン氏のレポートによれば、AirPodsも新モデルを開発中だといいます。

AirPods Pro 4

久しぶりのアップデートでこの秋登場したばかりのAirPods Pro 3。ガーマン氏は、早くもその後継機となるAirPods Pro 4の話にふれています。マイナーアプデであり、AirPods Pro 4という名称になったとしても、AirPods Pro 3.5のような存在になりそう。

目玉となるのはチップで、搭載するのはまだ見ぬH3チップ。H3採用で、遅延低減と音質＆ANC向上、そしてバッテリー向上に期待ができます。

ただし、着目すべきはAirPods Pro 3で心拍センサ搭載で強化されたヘルス機能。これをさらに前に打ち出し、イヤフォンでヘルス系も攻めたいはず。そこで大きな役割を担うのはH3チップであり、より高度かつ精度の高いヘルストラッキングが可能になるかもしれません。

AirPods 5

ガーマン氏いわく、Proモデルだけでなく、無印AirPodsも次世代を準備中。ナンバリングが順当にいけば、次はAirPods 5ですね。

AirPods 4では、ANCありモデルが登場しましたが、AirPods 5に期待すべきはProモデルを追うヘルス機能。ガーマン氏も多くを語っていませんが、無印モデルに心拍センサは厳しいかな。とはいえ、Apppelとしては、ライト層向けにもイヤフォン＝ヘルス系ウェアラブルのイメージを拡大したいはず。

AirPods Maxは期待できず

一方で、Apple唯一のヘッドフォンAirPods Maxの新モデルはなかなか期待できず。2020年の発売依頼、2024年にUSB-C化して新色がリリースされた以外ではアップデートなし。

後継機であるAirPods Max 2のリリースが待たれていますが、どうやら今のところは噂もないようです。

グローバルセールスが期待以下だとして、なかなかチームは次モデル実現に苦戦しているという見方もあるようですが…。