2025年11月15日（土）から2026年3月18日（水）まで、『OMO5函館 by 星野リゾート』にて、ソウルフードを美味しく楽しく味わい尽くすイベント『冬のイカまつり』が開催されます。

2年目の今回は、『いかめし』が主役！ 『いかめし』は、1941年に函館本線の森駅の駅弁として考案されて以来、函館で愛されている人気のソウルフードです。

今回の『冬のイカまつり』では、朝食ビュッフェのライブキッチンに『ほかほかのいかめし』が登場！ 1903年創業。1941年にいかめしを考案した『阿部商店』の元祖 森名物『いかめし』に熱々の秘伝のたれをかけて味わうことができます！

『OMOダイニング』には、駅弁販売の原点である立ち売りの売り子に扮した『OMOレンジャー』が、いかめしを洋風にアレンジした『ボンゴレいかめし』を持って登場します。海鮮の旨味たっぷりのスープとぷりっとした食感のイカを味わえ、身体が温まる一品です。

さらに、6種類のマヨネーズソースで、さまざまな味の組み合わせも試せますよ！ さらに『OMOレンジャー』からおすすめの食べ方やいかめしの豆知識なども教えてもらえます！

『OMOカフェ&バル』では、いかめしのご飯と甘辛いたれの味わいを再現してスイーツにした『いかめしアイス』が味わえます。『OMO5函館』の“ご近所さん”である、ホームメイドアイスクリーム＆シャーベット専門店『冨士冷菓』と共同開発。仕上げにはたれをかけ、イカの形の米煎餅をトッピング。源泉掛け流し温泉『琥珀色の湯』の湯上がりにさっぱりと食べられ、見た目もテンションあがる新感覚スイーツです。

さらに、24時間利用できるショップでは、イベント期間限定で、『阿部商店』オリジナルグッズも販売されます。持ち帰りができる小包装のいかめしやレトルトカレー、レトロなロゴがプリントされたバッグやTシャツなど、旅の記念やお土産選びも楽しい商品が並びます！

冬のイカまつり

開催期間：2025年11月15日（土）～2026年3月18日（水）

開催時間：

朝食ビュッフェ 7:00～10:00（最終入店9:30）

OMOカフェ&バル 15:00～23:00（ラストオーダー）

ショップ 24時間

料金：

朝食ビュッフェ 大人 小学生 3,500円、4～6歳（未就学） 600円、0～3歳 無料

いかめしアイス 500円

開催場所：北海道函館市若松町24-1 OMO5函館 by 星野リゾート OMOダイニング、OMOカフェ&バル、ショップ

定員：なし

予約：不要

対象：宿泊者のみ

※入荷状況により、メニューが変わる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

“イカの街”函館ならではの究極の王道メニューに加え、洋風アレンジ、新感覚スイーツまで、『いかめし』を美味しく楽しく味わえるイベントが開催されます！

函館ならではの海鮮や函館山の夜景、歴史ある街並みとディープなご近所の魅力をまるごと楽しみ尽くすことができる『OMO5函館 by 星野リゾート』で、冬のイカを思う存分味わってみては◎

