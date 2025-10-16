日本最大級のクルーズ船「飛鳥Ⅲ」が広島港に初寄港
2025年7月に就航した日本最大級のクルーズ船「飛鳥Ⅲ」が16日初めて、広島港に寄港しました。特別に豪華な船内を見せてもらいました。
■井上沙恵アナウンサー
「船がどれだけ大きいか近くに行ってみます。どうですか？高さは46メートルあります」
その姿は、まるで動く高級ホテル。
全長230メートル、381の客室はすべてバルコニー付きという巨大な豪華客船です。
■乗客
「（飛鳥に乗るのは）初めてで、 金婚式なんです。晩はゆっくり寝れました。揺れもなくて」
■井上沙恵アナウンサー
「それでは船内にお邪魔してきます、いってきます」
特別に船内を取材する許可をいただきました。
■井上沙恵アナウンサー
「船に乗ってすぐ出迎えてくれるのがこちら、アスカプラザという空間です」
三層の吹き抜けになっていて開放的なアトリウム。
人間国宝が手掛けた漆工芸の作品が展示されています。
■飛鳥Ⅲ 神谷敏充船長
「34年ぶりの客船で、幸せな時間を過ごせたと思えるような船にしていきたい」
気になる客室は…。
■井上沙恵アナウンサー
「想像していたより広いです」
船内に20室ある「ミッドシップスイート」は、約44平方メートルとゆったりした造りです。バルコニーに出ると、瀬戸内海の多島美が目の前に広がります。
■井上沙恵アナウンサー
「気持ちいい」
船内では6つのレストランで趣向をこらした料理がふるまわれます。
船の中とは思えない最先端のシアターや、屋外プールなど豪華な設備がそろっています。
■井上沙恵アナウンサー
「さえぎるもののない空、まさに人生のご褒美っていう感じです」
まさに動く極上空間。人生のご褒美にいかがでしょうか。
【2025年10月16日放送】