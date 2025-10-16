2025年7月に就航した日本最大級のクルーズ船「飛鳥Ⅲ」が16日初めて、広島港に寄港しました。特別に豪華な船内を見せてもらいました。



■井上沙恵アナウンサー

「船がどれだけ大きいか近くに行ってみます。どうですか？高さは46メートルあります」



その姿は、まるで動く高級ホテル。

全長230メートル、381の客室はすべてバルコニー付きという巨大な豪華客船です。





7月に就航した飛鳥Ⅲ。今回は13日に神戸を発ち、宮崎を訪れたのち、初めて、広島に立ち寄りました。■乗客「（飛鳥に乗るのは）初めてで、 金婚式なんです。晩はゆっくり寝れました。揺れもなくて」■井上沙恵アナウンサー「それでは船内にお邪魔してきます、いってきます」特別に船内を取材する許可をいただきました。■井上沙恵アナウンサー「船に乗ってすぐ出迎えてくれるのがこちら、アスカプラザという空間です」三層の吹き抜けになっていて開放的なアトリウム。人間国宝が手掛けた漆工芸の作品が展示されています。■飛鳥Ⅲ 神谷敏充船長「34年ぶりの客船で、幸せな時間を過ごせたと思えるような船にしていきたい」気になる客室は…。■井上沙恵アナウンサー「想像していたより広いです」船内に20室ある「ミッドシップスイート」は、約44平方メートルとゆったりした造りです。バルコニーに出ると、瀬戸内海の多島美が目の前に広がります。■井上沙恵アナウンサー「気持ちいい」船内では6つのレストランで趣向をこらした料理がふるまわれます。船の中とは思えない最先端のシアターや、屋外プールなど豪華な設備がそろっています。■井上沙恵アナウンサー「さえぎるもののない空、まさに人生のご褒美っていう感じです」まさに動く極上空間。人生のご褒美にいかがでしょうか。【2025年10月16日放送】