内田理央 、ハワイの “自然体” 水着姿にファン歓喜「な、なにやってんすか」…物議の元カレと明暗別れた順調ぶり

10月15日、女優でモデルの内田理央がInstagramを更新。ハワイでのオフショット風の水着姿を公開し、その美ボディに注目が集まっている。

「内田さんは《常夏 3枚目までがデジカメで最後の2枚がスマホなの 写真撮ってこのあとすぐ全身ドボンしました》とつづり、チューブトップタイプのビキニ姿を5枚投稿しました。

白地に青いフラワー柄をあしらったかわいいデザインで、健康的な美しさが際立つショットとなっています。快晴の青空を背景に、すらりとした手足と引き締まった腹筋ラインが印象的でした」（スポーツ紙記者）

投稿を見たフォロワーからは、《な、なにやってんすか（笑）》《スタイル良すぎだし笑顔が最高》《可愛いらしさと大人の色気水着姿にダウンですよ！》といったコメントが寄せられている。

「スマホで撮影した2枚は、海に飛び込んだ直後の様子です。常夏を思わせる2連のネックレスを着用し、両手をあげながら笑顔を見せる姿は、現地の空気感までも伝わってくるようでした。飾らない自然体の表情が多くのファンの心をつかんだのでしょう、投稿には6.5万件の “いいね” が寄せられています」（同）

内田は2010年4月『アイドルの穴〜日テレジェニックを探せ!〜』（日本テレビ系）でデビューし、『日テレジェニック2010』に選出された。2014年の特撮ドラマ『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）でヒロインを好演し、本格的に女優としてのキャリアを歩み始めた。

直近では、大きな転換点もあった。

「内田さんは2024年4月、『週刊文春』にYouTuberヒカルさんとの “お泊り愛” が報じられました。内田さんの所属事務所は《これまで通りプライベートに関しては本人発信以外でお答えする予定はございません》と同誌の取材に答えましたが、ヒカルさんは自身のYouTubeで『ほぼ事実』と認める結果に。しかし、2025年1月には動画内で破局を公表しています」（同）

その後の元カレの迷走ぶりは知られた話だ。

「ヒカルさんは、有名キャバクラ嬢の進撃のノアさんと2025年5月に “交際0日婚” を果たしました。しかし、わずか4カ月後には『浮気オッケー』を標榜するオープンマリッジを宣言。これには多くの非難が集まり、登録者数が激減するなど窮地にたたされています。

内田さんのファンからすれば、こうした騒動に巻き込まれずに破局してくれてよかったと、胸をなでおろしているのではないでしょうか。

内田さんはマイペースながらも着実に出演作を増やしていますし、モデル業も順調です。年齢的には内田さんもゴールインの可能性はあるでしょうが、ここしばらくは仕事に邁進しそうですね」（同）

交際が継続していれば、今回の水着姿もこれほど絶賛されなかったかもしれない。