アイドルグループ「AKB48」で4代目総監督を務める倉野尾成美（24）らが16日、大丸東京店でライブで着用した衣装などを展示する「AKB48 大衣装展―時代を彩った装跡―」のメディア向け内覧会に出席した。

今年12月にグループ結成20周年を迎えることから、10月17日から28日まで同所で開催。展示物は初日から22日までを前期、23日から最終日までを後期とし、衣装の入れ替えを行い、過去最大の400点が並ぶ。

倉野尾は見どころについて「一個一個に愛が詰まっています。メンバーが着ていない、静止状態で見られるので、こんな柄だったんだとか、間近で細部まで見ることができます。同じ衣装でも形の違いが分かるので、見比べて楽しんでいただけたらと思います」と呼びかけた。

大衣装展で展示される好きな衣装について倉野尾は「AKBといえば赤チェック。（会期の）前半で言うと『マジすか学園』の衣装。あこがれていたので絶対写真を撮りたい」と声を弾ませていた。

伊藤百花（21）は「『RIVER』の黒いチェックの衣装。着たことはないのですが、ミュージックビデオやテレビで見て、AKBの勢いを感じる衣装。（ライブで）『RIVER』をやる時は、気合いを入れて踊るので、この衣装を着ていつか踊ってみたいと思います」と夢を明かした。

小栗有衣（23）は「『ヘビーローテーション』のナポレオン衣装。ナポレオン衣装は、AKBのイメージが強くてあこがれました。小学生の時に知り合いに（真似た衣装を）作ってもらい、ホウキを使って児童館で踊ったことがありました。（AKBに加入後）峯岸みなみさんと大島（優子）と歌えたことは幸せでした」と幸せそうに振り返っていた。

小栗はOGの前田敦子（34）が着用した衣装に袖を通したことがあると言い「パワーをもらえました。『あっ。前田さんだ』と着た人にしか分からない感覚がありました」と偉大な先輩に敬意を示していた。

好きな衣装について佐藤綺星（21）は「『言い訳Maybe』の衣装が大好き。この衣装を着てまだパフォーマンスをしたことがないので、いつか着てみたい」と思いを込めた。

八木愛月（20）は「『1830m』のピンクチェックが好きです。この衣装を着て最初に出てきた時の可愛さがすごくて、私のどタイプ。大好きなのでじっくり見て下さい！」とPRしていた。