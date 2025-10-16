◇パCSファイナルステージ第2戦 日本ハムーソフトバンク（2025年10月16日 みずほペイペイD）

「2025 パーソル クライマックスシリーズ（CS）パ」ファイナルステージ（S）第2戦が16日に行われ、CS初先発の福島蓮投手（22）が8回途中、10奪三振、自己最多125球の力投を見せたが、2番手の上原健太投手（31）が3ランを浴びた。

CS初先発の福島は4回1死までパーフェクト投球。柳町にレフトオーバーのツーベースを打たれて、この日初安打を許した。それでも、集中力を切らさず、栗原、中村を空振り三振に斬った。

5回、6回もランナーを背負ったが、後続を打ち取った。7回は中村、牧原大、今宮を3者連続空振り三振。自己最多10奪三振とし、小さくガッツポーズをつくった。

プロ初の8回のマウンドへ。先頭の山川に三塁強襲の内野安打で出塁されると、投犠打で1死二塁と得点圏にランナーを許した。続く代打・川瀬に四球を与えたところで降板となった。

無失点で降板したものの、2番手・上原が柳田に1号3ランを許し、ベンチでがっくりとうなだれた。