公開中の「アフター・ザ・クエイク」（井上剛監督）は、村上春樹の短編連作を再構成した作品だ。

阪神大震災直後から２０２５年まで、時代の異なる四つの物語を通して、喪失から再生への道のりをたどっている。震災直後のパートで、主人公を演じた岡田将生は「希望につながっていく物語の始まりの章で、僕が任されたのは『戸惑い』を表現すること」と語る。（近藤孝）

「正直言うと、内容について、僕も１００％分かっているわけではありません。でも、災害が発生した時に、『今何が起きて、これからどうなっていくのか分からない』という状況を描くのであれば、分からなくてもいいんじゃないか」

全６編による短編連作集「神の子どもたちはみな踊る」から４編を選び、今年４月、「地震のあとで」というタイトルで連続ドラマ化された。阪神大震災後という設定を、１９９５年、２０１１年、２０年、２５年に移し替えたが、さらに、時空を超えて結びつくように再構成したのが、映画「アフター・ザ・クエイク」だ。

岡田が演じたのは、１９９５年のパートの主人公、小村。震災のニュースを見続けていた妻が、突然、家を出ていく。残された小村は、仕事場の同僚から預けられた白い箱を手に、北海道・釧路に向かう。

なぜ、妻はテレビを見ていたのか？ 残された手紙に、小村のことを「まるで空気のかたまり」とつづった妻の真意は？ 箱の中身は？ これらの謎に対する答えは最後まで明確に示されない。「井上監督も『分からないことが多い』とおっしゃった。だから、一緒に答えを探す旅をしましょう、といった感じで、模索しながら撮影しました」

同じような感触は、村上の小説を映画化した「ドライブ・マイ・カー」（濱口竜介監督）に出演した時にもあり、「あの時も、迷いながら、演じていた」と振り返る。しかし、「すべての正解が分かっている作品は面白くない」という思いも強い。「分からない面白さというのがあって、そういう作品を皆で作っていく作業はとても面白い」

９５年のパートではもやもやしていた気分が、各パートがつながり、確かな気分を醸成していく。それは、「希望ではないか」という。「阪神大震災の後も、東日本大震災やコロナ禍などが続いたが、それでも、僕たちは生きていかなければいけない。人生は地続きで、時代の流れとともに、人も変わり、さまよいながら生きていく。そういう中で、忘れてはいけない出来事を、物語として紡いでいく。その先にある未来に、希望を感じながら」