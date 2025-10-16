ボクシングの元世界３階級王者で大橋ジムトレーナーの八重樫東氏がＹｏｕＴｕｂｅ「八重樫東のやえちゃんねる」で犖犬涼輒楝亰茘瓩砲弔い童正擇靴拭

ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）で、同級１位・那須川天心（帝拳）と同級２位・井上拓真（大橋）が激突する。一方で、かねて狄斉賢瓩箸梁仞錣期待されていた前ＷＢＯ同級王者・武居由樹（大橋）は９月の防衛戦でクリスチャン・メディナ（メキシコ）にＴＫＯ負け。王座陥落となり、那須川との対戦は大きく遠のいた。

八重樫氏は武居の近況について「練習も再開して、ケガもなく元気にやっている」と報告。視聴者からの「武居選手は、まだ天心選手との試合を視野に？」との質問には「これは、あるんじゃないですか。どうなるか分からないですけど、楽しみにしていてください」と含みを持たせた。

さらに「拓真ｖｓ天心をやると決めた時、大橋会長は武居に思いを確認した？」との質問には「たぶん、ないです」と即答。「これは巡り合わせなんで正直、武居の気持ちは関係ないです。マッチメークなんで。それは（大橋会長の）プロモーターとしての判断だと思うんで。拓真が気持ちを決めてやるって言った以上、そこにこっちも乗らなきゃいけないですし。その前に武居もやらなきゃいけない試合（メディナ戦）があったので、そういうことを言ってる場合じゃなかった」と背景を説明した。

一方で、八重樫氏は「武居の気持ちを考えると、ちょっと酷かなとは思いました」と狄匿喚瓩皀船薀蝓それでも「ただ、何の競技もそうですけど、巡り合わせってある。爛▲ぅ弔肇▲ぅ弔論簑个砲笋觸斌燭砲△覘瓩箸い時も、巡り合わないこともある。そこは実際、これから巡り合わせがあるかもしれない。今回、縁がなかったんだねというだけの話」と強調した。