ミセス「大切なお知らせ」配信ラストの姿にファン歓喜「3人の変わらない姿が好き」
【モデルプレス＝2025/10/16】Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が、10月16日20時より自身のオフィシャルYouTubeチャンネルにて【Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ】とした生配信を実施。「フェーズ2」の完結と「フェーズ3」の開幕について発表した配信での姿に反響が集まっている。
【写真】ミセスの「大切なお知らせ」
生配信ではフォーマルな服装に身を包んだメンバー3人が登場。2025年12月31日の「フェーズ2」完結と2026年1月1日の「フェーズ3」開幕を伝え、活動休止はしないこと、メンバー編成も変わらないことを明言した。さらに2026年夏頃には1ヶ月の長期休暇を設けた上で、秋リリース予定のオリジナルアルバムのリリースも予定していることを伝えている。
配信の最後には、司会を務めたスタッフに大森元貴が「お疲れ様！」「緊張してたから〜」とラフに話しかけ「JAM’Sのみんなもありがとう！」「まずは明日のMステ観てね！」と17日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』も告知。3人は軽やかなステップを踏みながら楽しそうに舞台を降りていた。
この様子にファンからは「楽しみすぎる」「長期休暇も安心した」「3人の変わらない姿が好き」「普段通りで面白すぎる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆ミセス、配信ラストの楽しそうな姿
◆ミセスの生配信に反響
