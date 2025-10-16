今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、とある黒猫ちゃんが毛づくろいをしているときの様子。一見ありふれた光景ですが、飼い主さんがその様子をカメラで撮影してみると、思わぬ一枚が撮れたそうです。投稿はXにて、99.8万回以上表示。いいね数は5.4万件を超えました。

【写真：毛づくろい中の黒猫を撮影してみると…】

毛づくろい(残像)

今回、Xに投稿したのは「黒猫つくねちゃん太しっぽ」さん。登場したのは、猫のつくねちゃん。保護猫カフェ出身で太めのカギしっぽと耳の先の毛がチャームポイントです。

飼い主さんがカメラで撮影したのは、つくねちゃんが毛づくろいしているときの様子。ただ、つくねちゃんの動きがとにかく速かったのか、撮影した写真にはまるで残像のような姿が。スピード感あふれる毛づくろいの瞬間が撮影されたようです。

まるで瞬間移動しているかのようなインパクトがある一枚に、多くの方が爆笑したみたいです。たしかにこんなに可愛くておもしろい写真がSNSのタイムラインに流れてきたら、吹き出してしまいます。

つくねちゃんの残像付き毛づくろいにX民、爆笑

つくねちゃんの毛づくろい(残像)の投稿を見たXユーザーたちからは、「残像が残像過ぎて」「あまりにも化け猫で声出して笑いましたw」「すごい……絶叫しながらアッパーをぶちかますぬこにしか見えない…」「あら猟奇的(褒め言葉)」「かなり勢いのある毛づくろい 笑」などの声が多く寄せられていました。勢いを感じさせる、つくねちゃんの毛づくろいは多くの方に笑いと癒しを届けたようですね。

Xアカウント「黒猫つくねちゃん太しっぽ」では、黒猫のつくねちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛いつくねちゃんの姿は、いつ見ても心癒されます。

写真・動画提供：Xアカウント「黒猫つくねちゃん太しっぽ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。