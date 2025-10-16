グラビアアイドルで女優の新谷姫加（27）が、10月6日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】メガネ、ぴたっとニット、ウエストちら見せ“あざとい”の3連発！

撮影は長崎・五島列島の福江島で行った。自身のインスタグラムに、ワンショルダーでウエスト部分に大きく切れ込みの入った変形ワンピース水着のショットやビキニ姿でビーチにたたずむ画像などを掲載。「約3年前週プレ初表紙を飾った時に行った、五島列島で撮影してきました 五島列島がもっと大好きになったロケでした」と報告した。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載されている。実は虫などがやや苦手であることを告白。コケの生えたような岩場に「水着姿でダイレクトに座るのには毎回勇気がいります」と語った。ほかにも、福江島の海がきれいに澄んでいるだけに「小さい魚がたくさんいるのが見えてしまって…」と思わぬ弊害があったことも明かした。



同号では声優の井口裕子が表紙＆巻頭を担当。宇咲、尾木波菜、ねお、紗綾、新谷真由、入間ゆい、範田紗々も登場している。



（よろず～ニュース編集部）