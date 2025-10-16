小栗旬「時空を超えた気分です」 『花男』作者、ハン・ヒョジュ＆赤西仁＆中村ゆりとの『匿名の恋人たち』4ショットを描き下ろし
きょう16日から配信されたNetflixが贈る王道ロマンティックコメディ『匿名の恋人たち』の配信スタートを祝し、平成を代表する元祖・胸キュン漫画『花より男子』の作者・神尾葉子氏による描き下ろしスペシャルイラストが公開された。
【写真】令和に大人の胸キュン爆誕！小栗旬、ハン・ヒョジュ、赤西仁、中村ゆり
「花より男子」といえば、1992年に発売された漫画が累計6100万部超、日本のみならず台湾・韓国でもドラマ化されるほどの世界的一大ブームを巻き起こした大人気少女漫画。連載終了から時を経た今もなお絶大な人気を誇り、幅広い世代に愛される名作として多くのファンを魅了し続けている。そして日本中の女子のハートを射止めたのが、2005年に日本で放送された実写ドラマで、F4のメンバーの1人・花沢類を演じた小栗旬。小栗自身もこのドラマで一躍トップ俳優へと仲間入りした。
イラストには、壮亮（小栗）とハナ（ハン・ヒョジュ）、寛（赤西仁）、アイリーン（中村ゆり）が集結し、4人の周りにはエピソード中に登場する【ル・ソベール】の人気チョコレート“レインボーパレット”の7つのチョコが散りばめられている。
一足早くドラマを鑑賞し、スペシャルイラストを書き下ろした原作者の神尾氏は、「（本編の）4人がとても素敵で、絵が負けてしまわないか心配でしたが、本当に楽しく描かせていただきました！」と振り返るほど、幸せそうな表情を見せるスペシャルな4人の姿となった。
さらに、「こんな大人のドラマが観たかった。まるで上質なチョコレートを食べた後の余韻のようにじんわりと残る。4人の恋に対するぎこちなさがドキドキして、愛おしく、『まだこの世界を観ていたい』と思わせてくれる…」と、本編で紡がれる4人の不器用すぎる大人たちのピュアな恋愛模様にドハマリした様子。
類役を演じてから約20年となる小栗は、「こんな事が起こるとは非常にうれしく、時空を超えた気分です。ありがとうございます」と喜びのコメント。平成で小栗演じる類に恋をした女子たちも、時を経てまた小栗へ恋に落ちてしまう予感大の、時を超えた奇跡のコラボレーションが実現された。
■コメント全文
▼神尾葉子氏
こんな大人のドラマが観たかった。まるで上質なチョコレートを食べた後の余韻のようにじんわりと残る。4人の恋に対するぎこちなさがドキドキして、愛おしく、『まだこの世界を観ていたい』と思わせてくれる…。きっと誰もがチョコレートを買いにいきたくなるはず！4人がとても素敵で、絵が負けてしまわないか心配でしたが、本当に楽しく描かせていただきました！
▼小栗旬
こんな事が起こるとは非常にうれしく、時空を超えた気分です。ありがとうございます。
