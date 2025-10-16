ＡＫＢ４８の倉野尾成美、小栗有以、佐藤綺星、八木愛月、伊藤百花が１６日、東京・大丸東京店で行われた「ＡＫＢ４８大展示展―時代を彩った装跡―」（１７日から２８日）のメディア内覧会に登場した。

結成２０周年を迎えるＡＫＢ４８の歴史を彩ってきた衣装の数々が展示されているイベント。３回目の開催となる今回は前期・後期で展示を入れ替え、過去最多となる４００着の衣装が展示される。

４代目総監督の倉野尾は「衣装展は３回目の開催で、毎回どんな衣装なんだろうってワクワクする。メンバーもすごく楽しみになるくらいグレードアップしていて、４００着以上が飾られるということで、ＡＫＢ４８の２０年を感じて頂ければと思います」とアピールした。

さらに今回は、メンバー・ファン投票によって選ばれた衣装も展示される。１８期生の八木は「ファン投票とメンバー投票の衣装が見られるということで、ファンの方は何の衣装が好きなんだろうって気になるので、メンバーも含めて皆さんに楽しんで頂けるんじゃないかなと思います」と笑顔を見せた。

歴代の衣装を着用した経験がある小栗は「衣装を着たときにメンバーが宿っているような気がして…。前田敦子さんとか、大島優子さんとかの衣装を着ると、パワーをすごく感じる。憑依したというか、スイッチが入るじゃないですけど、着た人しか分からない感覚になるんですよ」と熱弁。愛着のある衣装も多く、「思い出とか雰囲気も味わって頂けたらと思います」とアピールした。