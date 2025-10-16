１７日の金曜ロードショー（後９時）は、６５分の放送枠大幅拡大で、「インディ・ジョーンズと運命のダイヤル」（２０２３年）を放送。ハリソン・フォード主演の人気シリーズの第５弾にして、最終作となる。前作「―クリスタル・スカルの王国」（０８年）は３作目の「―最後の聖戦」（１９８９年）から１９年ぶりの公開となったが、そこからさらに１５年を経ての新作。当時、フォードが８０歳を超えてインディを演じるということでも話題となった。

物語の舞台は、人類初の月面着陸が成功した１９６９年。大学教授として定年を迎えたインディの元に、かつての友人の娘・ヘレナが訪ねてくる。彼女は父が研究をしていた「歴史を変える力を持つ」とされる「運命のダイヤル」を探していた。

ヘレナと行動を共にし始めたインディだったが、謎の男たちに襲撃される。そのリーダーこそ、２５年前にインディが一度ダイヤルを手にした時に、その場にいた男・フォラー（マッツ・ミケルセン）だった。ダイヤルが持つ力の謎を求めて向かう先々でフォラーと対峙（たいじ）するインディ。フォラーの目的は何なのか、そしてダイヤルが持つ力とは…。

２年前、本作公開時に合わせて金ローで放送された「―クリスタル・スカルの王国」について、当コラムで「”普通の”アクションアドベンチャー映画として見れば十分合格点だが、『インディシリーズか？』と聞かれれば疑問」と書いたのだが、本作も同様。その傾向は、さらに強くなっていると言える。

ネタバレとなるので結末には触れないが、どう考えても「１〜３作」とその後の２作は性格が異なる。それゆえ、本作で初めてシリーズに触れる人は楽しめるのではないかと思うが、従来のファンの評価は大きく分かれており、記者も正直に言えばマイナスのイメージを持っているところは否めない。ただ、「シリーズの終わらせ方」として、この方法しかなかったのではないかと考えている。

それよりも本作の楽しみ方は、過去作との関係やオマージュを探しながら、ニンマリしたり、「なるほど」と膝を打ったりするところにあると思う。インディが苦手な「アレ」に関するシーンも登場。ヘレナの”子分”である少年のテディは、第２作「―魔宮の伝説」（８４年）でキー・ホイ・クァンが演じたショーティをほうふつさせる。

とりわけ、最後のシーンは第１作「レイダース／失われたアーク《聖櫃》」（８１年）を思い出し、感涙もの。ぜひ、いろいろと関係シーンやセリフを探してほしいし、今回初めてシリーズを知って興味を持った人は、過去作品を見て「これが元ネタか…」と楽しんでほしい。

とはいえ、本作の中でどうしても一つだけ許せない点がある。それが、オープニングの場面。１〜４作までは製作スタジオであるパラマウント・ピクチャーズのロゴ（山の上部を星が輪状に取り囲む）が、そのまま映像に重なる形で作品が始まるのが”お約束”だったのだが、本作はそれが踏襲されていない。毎回、どう始まるのかを楽しみにしていただけに、非常に残念だった。確認ができるよう、放送では同シーンがカットされていないことを祈ります。（高柳 哲人）