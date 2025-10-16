中学校の部活動を地域主体のクラブ活動へ移行するいわゆる「地域展開」が、いま全国的に進められています。



この「地域展開」についてきのうからシリーズでお伝えしていますが、2日目のきょうは、県内でも先駆け的な自治体によるクラブ活動の取り組みです。



千曲市の森将軍塚古墳館を拠点に活動する「千曲坂城クラブ」の「歴史・科学専門部」、英語の頭文字をとって「HSC」。





千曲市内4つの中学校の生徒14人が所属し、月に2、3回、土日に活動しています。クラブ員 （中学1年生）「とっても楽しいです。自分の知らなかったことを体験できますので、すごく、やっていて楽しいです」少子化や教師の働き方改革などを背景に、いま国が進めている部活動の「地域展開」。その新たな受け皿として、おととし誕生したのが「千曲坂城クラブ」です。千曲市と坂城町の教育委員会が主体となって立ち上げたクラブで、自治体による取り組みとしては県内で先駆け的な存在です。千曲坂城クラブ総括コーディネーター山根義夫さん「18の専門部ですね。スポーツ系が13、文化芸術系が5つの専門部で活動をしています。休日については今年度はすべて部活動から千曲坂城クラブの活動に移行しています。専門部によっては平日もすべて「千曲坂城クラブ」として活動していますし、大会等も千曲坂城クラブとして大会に参加しています」「千曲坂城クラブ」にはスポーツ系・文科系あわせて18の専門部があり、千曲市と坂城町の中学生およそ1200人が所属。地域の中学生全体のおよそ7割にあたります。指導者は総勢250人。来年度からは、すべての部活動が「千曲坂城クラブ」に展開される予定です。18ある専門部の中の1つ「歴史・科学専門部」。この日の活動は、来月行われる森将軍塚まつりの準備です。指導するのは学芸員や元教員など6人「まとめてやらないで少しずつな」まつりで販売するためのエゴマの脱穀作業です。クラブ員 （中学1年生）「とっても楽しいです。今エゴマという植物の脱穀をしているわけですけれども、初めてやる体験ですからすごく楽しくやっています。お米の脱穀ならやったことあるんですけれど、このクラブというのはそういうこと以外も、自分の知らなかったことを体験できますのですごく、やっていて楽しいです」生徒たちは乾燥したエゴマの枝を叩いて実を収穫。「はい見学！仕上がったものがどうなるのか」「どうぞ皆さん触ってみて。仕上がりがこれですね」これまでの部活動ではなかなかできなかった貴重な体験です。■ボッチャ専門部一方、こちらも「千曲坂城クラブ」の専門部の1つ「ボッチャ専門部」。千曲市の稲荷山養護学校を拠点に市内2つの中学校と養護学校の生徒あわせて19人が活動しています。「チーム内で誰が一番初めに投げるの、どのボックスから投げたらいいとか、この状況化から判断してみんなで相談してやってみて」パラリンピックの正式種目でもある「ボッチャ」は、障がいの有無に関わらず、誰でも一緒に楽しめるスポーツです。新しい競技との出会いも地域展開の1つの魅力かもしれません。養護学校の生徒「いつもコミュニケーションを取ろうと頑張りながらやっています」「にぎやかなほうが楽しいです」クラブ員「毎日会えたりはしないですけどボッチャで時々会える仲ができていいと思います」すべての子どもたちに、スポーツや文化活動ができる環境を保障する、これが「千曲坂城クラブ」が掲げる基本理念です。クラブとしての年会費は1人3000円ですが、専門部によっては追加の費用もかかります。こうした費用負担も「地域展開」の課題のひとつです。千曲坂城クラブ総括コーディネーター山根義夫さん「デメリットとするとやっぱり一番はお金がやっぱりかかるということ、どうしても指導者への謝金ですとかさまざまな物にお金がかかってきますので、保護者の皆さんに負担がかかってくるということはこれから考えていかなければいけない」■歴史・科学クラブ古代米の稲刈り「歴史・科学専門部」では生徒たち自らも収入を得て活動費に充てています。クラブ活動で育てた古代米の稲で作ったリースや、古代風のブレスレットなどを作ってイベントで販売しています。森将軍塚古墳館酒井賢一館長「いわゆる学びということがきちんとした体験に基づいて体験で終わらずに社会に向かって出力するという。森将軍塚まつりに出店して実際にお金を稼ぐという活動につながっていく。」クラブ員「いろんなこと体験できてとても学びがある。楽しいです」Q楽しい？「新しい友達とかもできるし他学校とかの交流もできるし楽しいです」千曲坂城クラブ総括コーディネーター山根義夫さん「これから社会にでて大事なことはやっぱり人とのつながり。自分が育っていく経験をつんでいくことがすごく大事なことであるし、これからの社会に求められることなんじゃないかな」部活動の地域展開、これまで以上に、別の学校の仲間や地域の文化と出会える新たなチャンスも生まれそうです。