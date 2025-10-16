【映画コラム・CINEMA INFINITY】ローズ家〜崖っぷちの夫婦〜（10月24日公開）

建築家のテオ（ベネディクト・カンバーバッチ）と料理人のアイビー（オリヴィア・コールマン）は運命的な出会いから結婚へ。それから10数年、かわいい双子の子供にも恵まれ、幸せな日々を送っていた。テオはアイビーが料理の腕を振るえるシーフードレストランの開業を後押し。まさに順風満帆の夫婦生活だった。

ところが…テオがデザインした海洋博物館の帆が嵐による強風で崩れ落ち、その動画がSNSで拡散され、テオの評価はガタ落ち。逆にその嵐の夜がきっかけで、妻のアイビーの店は有名料理人の目に留まり、一躍大人気店に。アイビー自身も売れっ子シェフへの道を歩み出す。

そんな逆転夫婦になった2人の未来に待っていたものは…というお話です。

ユーモアも毒もしっかり効いた大人の物語。タイトルを見ればわかる通り、本作は1989年公開の「ローズ家の戦争」の再映画化。とはいえ、かなり今風に大胆にリメークされています。センスあるユーモアとリアルな会話、その高低差が魅力でもある作品です。冒頭のタイトルアニメは60年代の映画デザインの巨匠ソール・バス氏を思わせるようなウキウキさせるものだったのに、ラストはそんな終わり方をするのかという落差。しびれる〜。勇気のある大人はご夫婦で見てください。

大阪ステーションシティシネマなどで10月24日公開

（樋口 徹）